La signora in giallo: Appuntamento con la morte/ Su Rete 4 il film con Angela Lansbur

La signora in giallo: Appuntamento con la morte, film di Rete 4 diretto da Anthony Pullen Shaw

La signora in giallo: Appuntamento con la morte andrà in onda oggi, 9 gennaio, a partire dalle 16.55 su Rete 4 si basa integralmente su un soggetto scritto da J. Michael Straczynski, scritto che è diventato famoso con il titolo originale di A Story to Die for. Si tratta di un bel film riconducibile alla famosa serie dell’investigatrice impersonata dall’attrice britannica Angela Lansbury, esso è ascrivibile ad una serie di film con connotazioni poliziesche.

Il film La signora in giallo: Appuntamento con la morte che è stato prodotto alla fine del secolo scorso è stato programmato nel maggio del 2000 in USA, e qualche anno dopo, precisamente nel 2005, in Italia.

Tanti gli attori protagonisti oltre alla brava Lansbury, tra di essi si segnalano Richard Crenna che interpreta Warren Pierce, Robert Mailhouse e Kathryn Morris, a cui il regista Anthony Pullen Shaw, ha affidato il ruolo di Patricia Williams. Film che come avviene di solito con le avventure della signora in giallo ha riscosso un grande successo di pubblico sia nella sua proiezione cinematografica sia come serie televisiva.

La pellicola La signora in giallo: Appuntamento con la morte è stata prodotta con un costo estremamente contenuto a fronte di un guadagno quantificato in quindici milioni di dollari americani. Ottimo anche il favore della critica che ha elogiato sia la fruibilità della trama che la grande interpretazione di quasi tutti gli attori protagonisti.

La signora in giallo: Appuntamento con la morte, la trama del film

Leggiamo la trama de La signora in giallo: Appuntamento con la morte. Jessica viene invitata in un importante convegno che ha lo scopo di presentare un libro prodotto da un apprezzabile scrittore russo, l’attesa per la presentazione tra gli invitati è tanta, anche perché lo scrittore tale Uri Malenkovitch qualche anno prima aveva ricoperto l’importante incarico di direttore del KGB, il servizio segreto russo.

Jessica ricoprirà in questa importante manifestazione anche il ruolo di relatrice, e grazie alla sua innegabile preparazione è sicura che il convegno avrà un grande successo non solo di pubblico ma anche sugli organi di informazione. Improvvisamente però cambia il taglio del simposio, esso infatti da avvenimento ludico diventa una scena del crimine. Tutto avviene quando l’invitato principale muore improvvisamente prima di giungere sul palco.

Immediatamente vengono chiamate le locali forze dell’ordine, Jessica però non si esime di partecipare all’indagine, quest’ultima via via che le ore passano diventa sempre più complessa. La polizia infatti individua come assassino uno scrittore molto vicino a Jessica, la donna però è convinta che l’uomo non abbia nulla a che fare con l’omicidio e fa di tutto per cercare di individuare il vero assassino. Le indagini saranno abbastanza complesse e difficili, ma alla fine la signora in giallo riuscirà a salvare da prigione certa il suo amico e contribuirà in maniera determinante ad assicurare alla giustizia il vero colpevole.

