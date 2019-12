La signora in giallo: la ballata del ragazzo perduto/ Rete 4, il film con la Fletcher

La signora in giallo: la ballata del ragazzo perduto andrà in onda su Rete 4 oggi, sabato 28 dicembre, alle 16,40. Questo è uno dei 4 film che sono stati prodotti dopo gli episodi che compongono le dodici stagioni della serie tv. Questi film sono stati trasmessi dal 1997 al 2003 e questa pellicola è l’ultima della serie. Il titolo originale è The Celtic Riddle e il genere è poliziesco-giallo così come le puntate della serie che ha protagonista Angela Lansbury. Il film è diretto da Anthony Pullen Shaw e la sceneggiatura è stata scritta da Lyn Hamilton e Rosemary Anne Sisson. Oltre alla grande Angela Lansbury nei panni dell’eterna Jessica Fletcher vi sono anche Fionnula Flanagan nel ruolo di Margaret Byrne, Sarah-Jane Potts che interpeta Breeta Byrne e Peter Donat come Eamon Byrne.

La signora in giallo: la ballata del ragazzo perduto, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La signora in giallo: la ballata del ragazzo perduto. Jessica Fletcher è in vacanza in Irlanda, dove partecipa alla lettura del testamento di Eamon Byrne. Nelle sue ultime volontà l’uomo aveva indicato tutti gli indizi per trovare un tesoro segreto. I membri della famiglia sono così obbligati a mettere da parte le loro divergenze per collaborare al ritrovamento di questo tesoro. Come da tradizione della serie anche nel film iniziano a susseguirsi una serie di mori che iniziano a insospettire la scrittrice che, unendo i vari indizi, cerca di risolvere l’ennesimo mistero.

