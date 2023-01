La signora in giallo: La ballata del ragazzo perduto/ Su Italia 1 il film thriller

La signora in giallo: La ballata del ragazzo perduto, film di Italia 1 diretto da Antony Pullew Show

La signora in giallo: La ballata del ragazzo perduto va in onda oggi, 16 gennaio, a partire dalle 17,00 su Italia 1. La regia è di Antony Pullew Show, mentre gli interpreti principali sono: Angela Lansbury, Fionulla Flanaghan, Peter Donat, Sarah-Jane Potts e Joen Michael Burke. La pellicola rappresenta l’ultimo di 4 film per la televisione che riprendono la scia della popolare serie La signora in giallo. Dopo l’annullamento della serie cult avvenuta nel 1996, questo è il quarto film che la Cbs produce in accordo con Angela Lansbury. Mentre, solitamente, i telefilm si svolgono a Cabot Cave, le riprese della pellicola sono state effettuate in Irlanda, terra molto cara all’attrice, in quanto vi nacque sua madre. Angela Lansbury è stata una grande attrice britannica, neutralizzata statunitense con cittadinanza irlandese.

Prima di raggiungere la popolarità con la serie La signora in giallo, aveva già recitato nei film: Pomi d’ottone e manici di scopa, Il ritratto di Dorian Gray e I tre moschettieri. Nel 2014 ha ricevuto il premio Oscar alla carriera. Flonnula Flanagan è un’attrice irlandese naturalizzata statunitense. La sua fama è dovuta soprattutto alle tante produzioni televisive cui ha preso parte, tra le quali: Bonanza, Sulle strade della California, Le strade di San Francisco, La donna bionica e Alla conquista del west nel mitico ruolo di Molly Culhane.

La signora in giallo: La ballata del ragazzo perduto, la trama

La protagonista della vicenda de La signora in giallo: La ballata del ragazzo perduto è la famosa scrittrice Jessica Fletcher che questa volta, desiderosa di una pausa, si reca in vacanza in Irlanda. Giunta a destinazione, la donna assiste alla lettura delle ultime volontà di una sua vecchia conoscenza, Eamon Byrne. Il testamento, non è un semplice atto notarile, ma contiene anche dei particolari indizi utili a ritrovare un vecchio tesoro segreto appartenente alla famiglia.

La vedova e la figlia del defunto sono sconvolte, nell’apprendere che a causa di ciò tutti i membri della famiglia saranno costretti a mettere da parte le divergenze personali per collaborare e riuscire a trovare il cimelio. Quando una serie di misteriosi delitti cominciano a susseguirsi, arriva il momento per l’infallibile investigatrice di mettersi all’opera e far entrare in azione il suo fiuto portando a termine con successo la sua ultima indagine.

