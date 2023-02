La signora in giallo La ballata del ragazzo perduto/ Su Rete 4 il film thriller

La signora in giallo La ballata del ragazzo perduto, film di Rete 4 diretto da Anthony Pullen

La signora in giallo La ballata del ragazzo perduto va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, lunedì 6 febbraio, a partire dalle ore 16:55. Si tratta di una pellicola di genere giallo tratta dall’omonima serie televisiva che vede grande protagonista Angela Lansbury nel ruolo della signora Fletcher. La pellicola è stata diretta dal regista Anthony Pullen Shaw il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast figurano anche Fionnula Flanagan, Sarah-Jane Potts, Peter Donat e Cyril O’Reilly.

Il principale protagonista maschile di questo film televisivo è l’attore canadese naturalizzato statunitense Peter Collingwood Donat dato il 20 gennaio del 1928 e scomparso nel settembre del 2018. Nel corso degli anni cinquanta si trasferì negli Stati Uniti d’America per poter studiare arte drammatica e iniziare a lavorare nel mondo della recitazione. L’esordio sul grande schermo è arrivato nel 1957 con il regista John Rawlins nel film Lost Lagoon. Tra le altre pellicole di maggiore successo ricordiamo Il Padrino parte II, Hindenburg, F.I.S.T., Sindrome cinese, Meteor, Il ragazzo della baia, La guerra dei Roses, Scuola d’onore, The Babe – La leggenda, L’angolo rosso – Colpevole fino a prova contraria e I segreti del lago.

La signora in giallo La ballata del ragazzo perduto, la trama del film

Passiamo ora alla trama de La signora in giallo La ballata del ragazzo perduto. La famosa scrittrice di libri gialli Jessica Fletcher decide di prendersi un periodo di pausa dalla sua attività e di regalarsi un meraviglioso viaggio alla scoperta delle bellezze dell’Irlanda. Purtroppo anche questo che doveva essere un momento di svago, si trasforma ben presto nel più classico dei casi da dover risolvere facendo leva sulla sua capacità di elaborare le prove e gli atteggiamenti dei vari protagonisti. Nello specifico, la scrittrice si ritrova a dover assistere alla lettura del testamento etico e patrimoniale di una sua vecchia amica al tempo degli studi universitari.

Questo testamento diventa ben presto motivo di interesse da parte di diverse persone perché sembra contenere al suo interno fondamentali indizi per poter rintracciare un leggendario e ricco tesoro segreto. I componenti della famiglia della donna scomparsa, inizialmente si danno battaglia per potersi accaparrare la maggior parte di patrimonio ma ad un certo punto si rendono conto che l’unico modo per arrivare a mettere le mani sul tesoro segreto è iniziare a collaborare tra di loro mettendo da parte l’astio. Purtroppo la vicenda diventa sempre più complicata perché in questa parte di campagna irlandese iniziano a susseguirsi delle morti accidentali che appaiono quanto meno sospetti e che permettono alla signora Fletcher di iniziare a intraprendere una strada che porti alla soluzione dell’enigma. La signora Fletcher facendo leva sul suo infallibile fiuto inizia a seguire una pista ben precisa per individuare l’assassino e soprattutto capire dove si trovi il famigerato tesoro nascosto.

