La signora in giallo: l’ultimo uomo libero/ Su Rete 4 il film con Angela Lansbury

La signora in giallo: l’ultimo uomo libero, film di Rete 4 diretto da Anthony Pullen Shaw

La signora in giallo: l’ultimo uomo libero va in onda oggi, 23 gennaio 2023, nella fascia pomeridiana a partire dalle ore 16.55 su Rete 4. Il film è diretto dal regista californiano Anthony Pullen Shaw. Oltre all’attrice protagonista Angela Lansbury, nei panni della famosa Jessica Fletcher, il cast comprende Phylicia Rashād, David Ogden Stiers, Beth Grant, Michael Jace e Madison Mason.

Dopo il grande successo della serie televisiva “La signora in giallo”, dodici stagioni in tutto, sono stati girati quattro film per la TV. “The Last Free Man L’ultimo uomo libero” è la terza pellicola uscita negli Stati Uniti nel 2001 e mandata in onda in Italia nel 2005.

L’attrice Phylicia Rashad, è diventata famosa grazie ad una sit-com di enorme successo, “I Robinson”, ideata e interpretata da Bill Cosby. Nei ruolo di Claire Robinson, Phylicia Rashad ha guadagnato il favore e l’affetto del pubblico televisivo. Phylicia Rashad si è dedicata molto al teatro e ai musical in particolare. Il suo grande impegno le ha fatto vincere per ben due volte il premio Tony Award.

Il regista del film, Anthony Pullen Shaw, è il figlio dell’attrice londinese Angela Lansbury, nato dal matrimonio dell’attrice con Peter Shaw, l’attore che è stato al fianco di Angela per oltre cinquant’anni. I generi cinematografici più congeniali a Peter Shaw sono stati quelli drammatici e quelli di avventura. Angela Lansbury è morta a Los Angeles nell’ottobre del 2022, nella tranquillità della sua casa, quando stava per festeggiare i suoi 97 anni: mancavano appena cinque giorni.

La signora in giallo: l’ultimo uomo libero, la trama del film

La trama de La signora in giallo: l’ultimo uomo libero racconta di uno strano delitto risalente alla metà dell’ottocento che, in qualche modo, fa parte della storia della famiglia Fletcher. Jessica Fletcher (Angela Lansbury) viene a sapere per caso di avere un legame di sangue con uno schiavo vissuto all’epoca e morto nel 1860. La rivelazione è giunta a Jessica mentre soggiorna nello stato della Virginia.

Sfogliando un libro di Cassandra Hawkins (Phylicia Rashād), la signora in giallo viene a sapere che un antenato della scrittrice era uno schiavo che, subito dopo le nozze, fu accusato della morte di un agricoltore. La detective scopre per giunta che lo schiavo apparteneva a Sarah McCullough (Angela Lansbury) nome che compare nel suo albero genealogico.

Mossa dalla curiosità che la contraddistingue, Jessica contatta la dottoressa Hawkings, autrice del libro, e la convince ad approfondire le ricerche e quindi indagare per cercare di portare alla luce la verità di quanto accaduto tempo addietro.

Nel corso delle indagini, nel film ci sono molte scene che vanno ndietro nel passato. Ripercorrendo gli anni lontani, si scopre che Sarah, antenata della signora Fletcher, era una famosa detective. Jessica e Sarah, attraverso indizi e controlli meticolosi, giungono alla conclusione che molto probabilmente lo schiavo vissuto nell’ottocento fosse innocente, infatti le poche prove a carico dell’uomo risultano per niente credibili e ancor meno convincenti. In una sequenza del film riferita ai tempi passati, si vede che l’antenata di Jessica, Sarah McCullough, è al corrente che molte delle persone che avevano partecipato al matrimonio dello schiavo, avevano diversi motivi per volere la sua morte.

