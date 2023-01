La signora in giallo: vagone letto con omicidio/ Su Rete 4 il film con Angela Lansbur

La signora in giallo: vagone letto con omicidio, film di Rete 4 diretto da Anthony Shaw

La signora in giallo: vagone letto con omicidio va in onda a partire dalle 17,00 su Rete 4 oggi, 30 gennaio. Si tratta del primo di una serie di film per la tv dedicati alla famosa Signora in giallo. La regia è di Anthony Shaw, gli interpreti principali sono: Angela Lansbury, Mel Harris, Keith David, Harriet Samson Harris e Ray Baker.

La serie televisiva fu inizialmente pensata come la risposta statunitense a Miss Marple, ma i produttori della stessa non furono d’accordo, pertanto, il ruolo della protagonista dei telefilm fu affidato ad Angela Lansbury in quanto, aveva interpretato il ruolo del personaggio nato dalla penna di Agatha Christie nel film Assassinio allo specchio.

Anche il titolo originale della serie, Murder She wrote, prende spunto dal personaggio di Miss Marple. La Signora in giallo è stata nominata molte volte ai Golden Globe nella categoria miglior serie drammatica, mentre Angela Lansbury ha ottenuto dieci nomination ai Golden Globe e dodici agli Emmy, detenendo per molti anni il record assoluto. Nonostante, il successo dei telefilm è dovuto alla sua protagonista, in realtà, Angela Lansbury non è stata la prima scelta del produttore, infatti, la sua parte era stata affidata sia a Jean Stapleton che a Doris Day ed entrambe rifiutarono.

La signora in giallo: vagone letto con omicidio, la trama del film

La protagonista della vicenda de La signora in giallo: vagone letto con omicidio è Jessica Fletcher, una donna matura dall’apparenza tranquilla e pacata che, dopo essere rimasta vedova, diventa casualmente una grande scrittrice.

La donna, nonostante il successo e la fama, continua a condurre una vita tranquilla nel paese di Cabot Cove e frequentando sempre le sue vecchie e care amicizie che la portano spesso in giro per il mondo. Le sue doti e abilità spesso si scontrano con i membri delle forze dell’ordine, che se da un lato sono entusiasti, dall’altro sono infastiditi. Un giorno, la signora Fletcher, come meta di uno dei suoi tanti viaggi, si ritrova sul treno diretto ad El Paso.

Proprio sul convoglio, la scrittrice fa la conoscenza di Sarah, una donna che è diventata, suo malgrado, testimone di un omicidio. Nonostante il treno non si sia mai fermato, la giovane donna, ad un tratto sparisce nel nulla e la signora Fletcher non la trova da nessuna parte. Alla Signora in giallo non resta che indagare.

