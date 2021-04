La Signora prende il Volo/ Su Rete 4 il film con Lana Turner (oggi, 21 aprile 2021)

La Signora prende il Volo va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 21 aprile, intorno alle ore 16.50. Nel cast di questo storico film compaiono alcuni pezzi grossi del cinema hollywoodiano, tra i quali spiccano Lana Turner (insignita di una targa sulla storica Hollywood Walk of Fame), Jeff Chandler e Richard Denning. Sicuramente si tratta di un film di intrattenimento molto carino e simpatico soprattutto per le famiglie.

La Signora prende il Volo, la trama del film

La Signora prende il Volo, realizzato nell’anno 1958, racconta le vicende di Mike Dandridge e Al Reynolds, piloti e soci in affari a capo di una compagnia aerea privata. A scombussolare gli equilibri tra soci ci penserà la bellissima Maggie Colby, anche lei pilota, che conquisterà in un baleno il cuore di Mike Dandridge. La coppia deciderà di sposarsi e mettere su famiglia mentre l’amico e collega Al Reynolds, testimone di nozze dei due, verrà assunto dalla Air Force One, ovvero l’aereo di stato del Presidente degli Stati Uniti.

La stabilità della coppia verrà però messa a dura prova da un incidente nel quale la bella Maggie rischia di perdere la vita e che farà in modo che Mike insista affinché sua moglie abbandoni la professione di pilota d’aerei. A mettere a serio repentaglio il loro matrimonio sarà poi l’arrivo di un’avvenente e seducente baby sitter, per la quale Mike rischierà di mandare tutto all’aria.

