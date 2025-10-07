Regionali in Calabria deludenti per il campo largo. Ora si guarda alla Toscana. Ma l’egemonia di Landini e della Cgil non porta da nessuna parte

La sinistra italiana ha fatto male i calcoli, non solo in queste elezioni regionali, e probabilmente non ha compreso l’attuale momento politico italiano e internazionale. Le elezioni regionali dovevano essere la partenza per una rincorsa e un avviso minaccioso al centrodestra. Prima delle elezioni regionali nelle Marche, la segretaria del Pd, Elly Schlein, sosteneva che con la costituzione del cosiddetto “campo largo” partiva la “spallata” al governo di Giorgia Meloni e la premessa alla vittoria nelle elezioni politiche del 2027 o forse anche prima.

Il giorno dopo la sconfitta nelle Marche, i commenti della segretaria del Pd sono diventati impalpabili se non inesistenti. Ma nella settimana si sono svolte una serie di manifestazioni in favore dei palestinesi per la guerra di Gaza, con condanne durissime nei confronti di Israele e nello stesso tempo contro il governo Meloni, dichiaratamente “condannata”, anche sugli striscioni delle manifestazioni, a essere considerata come una “complice” del “genocidio di Gaza”. Un tema che divide tante coscienze al punto da provocare seri incidenti.

Nella sua azione politica poi, Elly Schlein è stata addirittura superata nelle scontro con il governo dall’autentica incursione politica di Maurizio Landini, il segretario generale della Cgil, che ha aggiunto alle manifestazioni per Gaza e al sostegno alla “Flotilla” che doveva portare aiuti ai palestinesi, uno sciopero generale improvviso al grido di “blocchiamo tutto”.

Morale della favola, al termine di tre giorni italiani infernali, con disordini nelle piazze, e con una situazione internazionale sull’orlo dell’abisso, la sinistra ha pensato di forzate i tempi e i toni.

Ora guardiamo il risultato in Calabria: il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto ha vinto distaccando di diciotto punti il candidato del centrosinistra, o meglio del cosiddetto “campo largo” Pasquale Tridico, il 5 Stelle padre del reddito di cittadinanza. Se poi si guardano i risultati dei partiti si vedrà che il primo partito è Forza Italia e il partito del candidato del “campo largo” arriva a stento al 6%.

Bisogna risalire a un uomo come Angelo Tasca (un fondatore del Pci che scrisse Nascita e avvento del fascismo negli anni venti del Novecento) che avvertiva di non favorire gli eccessi estremistici per non fare il gioco della destra che parla sempre di ordine.

Oggi il Pd, lasciando perdere M5s e i due leader di Avs, sembra continuamente volere forzare i tempi, spingendo a sinistra e caratterizzando sempre di più il cosiddetto “campo largo”, che ha mille contraddizioni politiche e ideologiche interne, ma soprattutto si rifugia su posizioni massimalistiche su tutto, senza neppure consultare i propri iscritti. Quando si farà un congresso del Pd e si contrapporranno mozioni con posizioni e visioni politiche diverse, con programmi da seguire differenti?

Adesso il campo largo affronterà le elezioni in Toscana, poi in Puglia e Campania oltre che nel Veneto. Dovrebbe in tre regioni conoscere una vittoria netta, che confermerebbe una tendenza storica di questi anni.

Ma il problema è quello di non accentuare la spinta a sinistra sperando di battere in questo modo la destra. L’unica speranza è che non si entusiasmi troppo riprendendo il leitmotiv della “predica” a sinistra su come battere la destra. Il problema è invece un programma credibile e alternativo su contenuti realistici.

In questo momento, pur con anni di distanza, nella sinistra che si oppone al governo c’è chi cerca di costruire una “casa riformista” (parola vietata ai tempi del Pci) e chi invece ancora non si è accorto che è caduto il Muro di Berlino da molto tempo.

In questo modo ciò che appare in questa legislatura è che la sinistra e i suoi alleati si limitino, in modo del tutto impolitico, a giocare il ruolo di una opposizione ideologica e superata, lasciando in questo modo che tutti i problemi italiani restino nel campo dell’immaginazione e non trovino una soluzione realistica.

