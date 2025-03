La sirenetta, il cast del film su Canale 5 della Walt Disney

Martedì 11 marzo, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:30, il live action dal titolo La sirenetta.

Questa pellicola è stata prodotta dalla Walt Disney Pictures nel 2023 ed è il remake dell’omonimo classico Disney del 1989.

La regia è stata affidata a Rob Marshall, film maker di diversi lungometraggi campioni d’incasso, come Chicago, Memorie di una geisha e Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare.

Le musiche sono invece state realizzate da Alan Menken e Howard Ashman ((autori della colonna sonora del progetto d’animazione originale) e Lin-Manuel Miranda (che aveva già lavorato con Marshall in “Il ritorno di Mary Poppins”).

Chiara Cainelli contro Stefania Orlando al Grande Fratello/ "Sta giocando uno contro uno"

La protagonista è interpretata dalla giovane Halle Bailey, che in quello stesso anno ha preso parte ad un altro film di successo, Il colore viola di Blitz Bazawule. Al suo fianco l’attore britannico Jonah Hauer-King, conosciuto dal pubblico per la sua interpretazione del giovane Laurie nella serie tv Piccole donne. Nel cast anche: Melissa McCarthy, Javier Bardem, Noma Dumezweni, Jessica Alexander e Art Malik.

Liliana Resinovich/ La cugina Silvia: “E' stata picchiata violentemente, peggio di un pugile”

La trama del film La sirenetta: la fiaba classica Disney

La sirenetta racconta la storia di Ariel (Halle Bailey), figlia del Re del mare Tritone (Javier Bardem), una giovane sirena dal carattere ribelle e dalla splendida voce. Ariel è affascinata dal mondo umano e uno dei suoi più grandi sogni è poter esplorare il mondo terrestre.

Proprio durante una delle sue esplorazioni, la giovane si imbatte nell’affascinante Eric (Jonah Hauer-King), un principe di cui la protagonista si innamora al primo sguardo.

Per poter stare con lui e conquistarlo, Ariel stringe un patto con la terribile strega del mare Ursula (Melissa McCarthy): la strega le donerà un paio di gambe umane ma in cambio dovrà darle la sua voce. Ariel non può immaginare, però, che questa scelta avrà conseguenze terribili non solo per la sua vita ma per l’intero regno marino. Riuscirà la giovane e coraggiosa sirenetta a fare innamorare il bel principe di lei e a fermare gli oscuri piani della strega del mare?

Le Iene Show: anticipazioni e ospiti oggi, 11 marzo 2025/ La tragedia del Natisone, Bruno Barbieri…