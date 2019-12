La soffiatrice di vetro/ Su Rai 3 il film di Christiane Balthasar (26 dicembre)

La soffiatrice di vetro (Die Glasbläserin) andrà in onda su Rai 3 oggi, giovedì 26 dicembre, alle ore 21,20. É un film televisivo di genere drammatico prodotto nel 2016 e diretto da Christiane Balthasar, tratto dall’omonimo romanzo di Petra Durst-Benning. La regista è alla sua opera seconda dopo l’esordio con Il commissario Heller – Morte sul lago, mentre nel 2016 ha girato il suo terzo film: Il commissario Heller: Un colpo di calore. Il ruolo delle due protagoniste è interpretato dalle brave Luise Heyer e Maria Ehrich, mentre Franz Dinda interpreta Thomas Heimer e Dirk Borchardt interpreta Friedhelm Strobel.

LA SOFFIATRICE DI VETRO SU RAI 3, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato a Lauscha, una piccola città tedesca nel 1890. Due sorelle, Johanna e Marie, ereditano dal padre l’arte vetraria infatti quest’ultimo possedeva un piccolo laboratorio di soffiatura del vetro nonostante in quegli anni quel tipo di lavoro fosse proibito alle donne. Alla morte del padre le due ragazze rimaste completamente sole cercano di sopravvivere lavorando una presso il laboratorio di vetreria di

Friedhelm Strobel e l’altra dipingendo manufatti in vetro nel laboratorio di Wilhelm Heimer. Purtroppo, come spesso accadeva in quell’epoca alle donne, le due ragazze subiscono soprusi e violenze fino a quando non sceglieranno di andare contro alla tradizione e riprendere il lavoro del padre entrando in competizione con i laboratori di vetreria maschili.





