La sorella di Daniele prende le distanze da Oriana Marzoli/ I like tattici di Michela

La sorella di Daniele Dal Moro, snobba Oriana e gli “Oriele”: la sua posizione

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno avuto un rapporto piuttosto travagliato al Grande Fratello Vip 2022, fatto di continui alti e bassi. Se per un momento sembrava che tra i due stesse nascendo una relazione, dopo gli ultimi avvenimenti c’è stato un netto distacco.

Davide Donadei, frase choc contro Oriana Marzoli/ Web chiede la squalifica immediata

L’influencer spagnola si è avvicinata a Luca Onestini, ma ha baciato Daniele diverse volte; questo comportamento ballerino ha fatto infuriare il veneto. A prendere le distanze da Oriana Marzoli è anche la sorella di Dal Moro, Michela, che sui social ha messo “mi piace” a due post significativi. In uno si parla della bella amicizia tra Nikita e l’ex tronista, l’altro è palesemente contro la fandom degli “Oriele”. Questo gesto da parte della sorella del gieffino, segna chiaramente il suo voler prendere le distanze dalla bionda venezuelana e dal possibile legame con suo fratello.

Elenoire Ferruzzi attacca Daniele/ "Astuto, furbo e manipolatore, piange a comando"

Daniele Dal Moro lite furioso con Oriana: “Sei la regina delle false”

Dopo un avvicinamento fisico e sentimentale, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli rompono definitivamente i rapporti. Il bel veneto ha cercato di far capire all’influencer spagnola che Nicole Murgia fosse falsa nei suoi confronti. La bionda venezuelana ha, però, deciso di credere all’attrice facendo andare su tutte le furie il gieffino.

Daniele Dal Moro, come riporta Biccy, si scaglia contro Oriana: “Mi sono scordato di dirti una cosa. Sei una falsa! Perché tu credi a Nicole e stasera festeggiavi che era rimasta, ma a letto con me dicevi altro! Mi hai detto che per te era indifferente che uscisse lei o Dana, che non ti fregava nulla. Che falsa che sei, stai negando non ci credo“. E ancora: “La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla. Ti dispiace che non ti ho più baciata? Sai perché? I tuoi baci non li voglio! Sai una come te quante ne trovo in giro? A centinaia! Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti ne prendi ancora”.

GF Vip, Tavassi e Donnamaria irridono Oriana/ Bufera social: "Mi fanno ribrezzo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA