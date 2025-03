La sostituta, film su Rai 2 diretto da Aurélia Georges

Domenica 23 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21, il film storico e drammatico intitolato La sostituta (La Place d’une autre).

Questa pellicola è una produzione francese del 2021 ispirata al romanzo scritto dall’autrice Wilkie Collins e vede alla regia la cineasta Aurélia Georges, che aveva esordito nel 2008 con un altro film drammatico dal titolo The Walking Man.

Lorella Cuccarini, chi è: dai varietà ad Amici/ "Sto vivendo la mia rinascita in tv"

Le musiche hanno invece la firma dell’apprezzato compositore belga Frédéric Vercheval, autore anche delle colonne sonore di Habib, la grande aventure (2022) di Benoît Mariage.

Il cast principale DEL FILM La sostituta è composto da: Lyna Khoudri, attrice franco-algerina molto amata nel suo Paese e diventata famosa nel 2019 grazie alla sua interpretazione in Papicha di Mounia Meddour, che le è valsa anche un Premio César; Sabine Azéma, attrice francese vincitrice del Premio César per Un dimanche à la campagne e Mélo; infine Maud Wyler, attrice francese recentemente tornata al cinema con Le Médium d’Emmanuel Laskar.

Tommaso Franchi, aereo per Mariavittoria al GF: messaggio inaspettato/ Lei scoppia in lacrime: "Sei un..."

La trama del film La sostituta: un furto d’identità

La sostituta è ambientato nel 1914 e racconta la storia della giovane Nélie, una ragazza che, nel tentativo di sfuggire ad una vita difficile come prostituta, prende una decisione che cambierà per sempre la sua vita.

La donna, infatti, è riuscita a diventare infermiera sul campo durante la Prima Guerra Mondiale ed è proprio così che la sua strada incrocia quella di Rose Juillet, una sua coetanea che sta viaggiando per raggiungere la cittadina di Nancy, dove inizierà a lavorare presso una donna facoltosa di nome Madame Eléonore de Lengwil come sua lettrice.

Paola Barale a Verissimo: "Mia madre Carla mi ha limitata"/ "Nuovo fidanzato? Sono una single felice"

Rose, però, muore inaspettatamente e Nélie decide così di rubare la sua identità e raggiunge la dimora della donna ingannando tutti.

Giorno dopo giorno però, il suo inganno rischia di essere svelato fino a quando, con un colpo di scena inaspettato, si scopre che Rose è viva e torna a reclamare sua identità.

Dopo una serie di scontri tra Rose e Nélie, quest’ultima è costretta a confessare il suo imbroglio e le motivazioni che l’hanno spinta ad una decisione così estrema.

Dopo avere ottenuto il perdono di Eléonore, la protagonista decide di partire per l’America, ma viene fermata proprio dalla donna che le propone di iniziare una nuova vita insieme in Italia, lasciandosi alle spalle il loro passato.