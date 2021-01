La spacconata/ Su Rete 4 il film con Robert Woods (oggi, 5 gennaio 2021)

La spacconata andràin onda oggi, martedì 5 gennaio, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Questo è un film western italiano del 1975 con la regia di Alfonso Brescia e la sceneggiatura di Piero Regnoli e Giuseppe Maggi. Il protagonista Sandy Shaw è interpretato dall’attore statunitense Robert Woods, noto volto nel genere western. Pedro Sanchez (pseudonimo dell’attore italiano Ignazio Spalla) veste invece i panni del sempre ubriaco e simpatico Dollaro, anche lui frequente volto dei western italiani.

Completano il cast Robert Hundar, Franco Lantieri, Gabriella Lepori, Paolo Lena, Nello Pazzafini. Le musiche sono di Alessandro Alessandroni, compositore e direttore d’orchestra italiano, noto in particolare per le sue celebri fischiettate che fanno da colonna sonora a molti film western di Ennio Morricone.

La spacconata, la trama del film

Il film La spacconata è di ambientazione western, ha del comico, del romantico e dell’avventuroso allo stesso tempo. La caccia all’oro e il tentativo di arricchirsi cercando di accaparrarsi una miniera del prezioso metallo è il filo dominante della storia. Sandy Shaw, giovane cercatore d’oro, eredita, infatti, una miniera d’oro situata nelle fredde e nevose terre del nord canadese e qui si trasferisce con il suo giovane figlio Rick e il fedele amico a quattro zampe, Whiskey.

Prendere possesso della sua legittima eredità non è per niente semplice: si trova ben presto a fare i conti con il capo della cittadina canadese, Taft, il quale vorrebbe che la miniera fosse tutta sua. Per raggiungere il suo obiettivo egli non si fa alcuno scrupolo e arriva al punto di minacciare la sposa di Shaw non appena questa raggiunge il suo amato nel nord del Canada. A quel punto, lo scontro tra i due è inevitabile.



