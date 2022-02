La spacconata/ Su Rete 4 il film con Robert Woods

La spacconata andrà in onda su Rete 4 oggi, 1° febbraio 2022, con inizio alle ore 16,40. Si tratta di un film datato 1975 e diretto dal regista Alfonso Brescia. Nel cast troviamo nel ruolo di Sandy Shon l’attore californiano Robert Woods, protagonista della seconda epopea del western americano, un attore che ha detto il fatto suo nel genere con titoli come ‘Due once di piombo’. Al suo fianco è anche Ignazio Spalla, un caratterista di quel genere che ha lavorato con Corbucci, Mulargia, Freda, Mangini e Lucidi, protagonisti di quel far west all’italiana amato anche da Quentin Tarantino.

La spacconata, la trama del film: una miniera ereditata

Leggiamo la trama de La spacconata. Si va in Canada verso l’oro: Sandy Shaw ha ereditato una miniera e assieme al figlio e al cane Whiskey parte verso il Grande Nord canadese dove rifarsi una vita sperando di ritrovare quell’oro che potrebbe ancora luccicare tra i cunicoli della miniera del padre.

Ma la puzza di ricchezza si sente, soprattutto in una cittadina dove cercatori e gangster sono spesso l’uno sinonimo dell’altro e la vita per Sandy Shaw non sarà affatto facile, anche se le bianche zanne del cane e la sua fedele pistola l’aiuteranno in ogni momento.

