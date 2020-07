La Spezia, incendio in casa di riposo/ Un morto e 3 feriti presso la Rsa San Vincenzo

Un gravissimo incendio si è verificato nelle scorse ore in una casa di riposo di La Spezia, e il bilancio è di un morto e tre feriti. La notizia è riferita nelle ultime ore da numerosi organi di informazione online, a cominciare dal quotidiano IlSecoloXIX, che fornisce tutta una serie di dettagli su quanto accaduto. Il rogo si sarebbe propagato attorno alle ore 22:00 di ieri sera, venerdì 24 luglio, in un edificio sito in via Palmaria, leggasi la casa di riposo San Vincenzo situata nel quartiere del Canaletto. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, una squadra di 5 pompieri con un’autopompa, un mezzo con serbatoio ,e altre due squadre con l’autoscala, ma come detto sopra, per la vittima non c’è stato scampo. Il rogo è divampato in una camera situata al terzo piano della struttura, e in poco tempo ha invaso di fumo tutta la zona alta della palizzina.

LA SPEZIA, INCENDIO IN CASA DI RIPOSO: 77ENNE TROVATO CARBONIZZATO

Nelle stanze del terzo piano si trovavano quattro anziani, e uno di loro purtroppo non ce l’ha fatta, mentre tre donne di 85, 86 e 92 anni, sono state trovate intossicate a causa del fumo respirato, poi soccorse dai sanitari che le hanno accompagnate presso l’ospedale Sant’Andrea. La vittima aveva 77 anni, ma le cause dell’incendio restano al momento ignote: le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per cercare di capire se vi siano eventuali responsabilità in quanto accaduto. Al momento l’episodio deve essere ancora ricostruito, mentre l’edificio, dopo il controllo dei vigili del fuoco, è stato dichiarato agibile, ovviamente, nella parte non bruciata, mentre il terzo piano è stato chiuso al personale non autorizzato. Sul luogo si sono recati, oltre ai vigili del fuoco e agli uomini del 118, anche la polizia del commissariato locale. La vittima è stata trovata carbonizzata, ma non si sa se la causa della morte siano state le fiamme o i fumi nocivi respirati.



