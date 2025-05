C’è un momento preciso, ogni anno, in cui tutto inizia a cambiare.

Le email si leggono distrattamente, l’attenzione in riunione vacilla, e nella cronologia del browser compaiono parole come “mare cristallino”, “calette nascoste” e “posti da sogno estate 2025”.

È il preludio più entusiasmante dell’anno: la pianificazione delle vacanze. Non è solo una questione di prenotare voli o scegliere un albergo. È un rito. Un viaggio nel viaggio. Si apre la mappa, si consultano forum, si guardano video amatoriali con la precisione di un geologo in spedizione.

Ogni foto viene analizzata, ogni recensione pesata come se da essa dipendesse la qualità della nostra felicità estiva. Perché sì, in fondo è proprio così: vogliamo regalarci qualcosa che abbia il sapore della perfezione.

Soprattutto d’estate, il richiamo del mare è potente. Sabbia bianca, acqua trasparente, silenzio interrotto solo dalle onde. Ma la delusione è dietro l’angolo: spiagge sovraffollate, acqua torbida, promesse tradite da filtri e angolazioni studiate. Per questo informarsi davvero, spingersi oltre la superficie, è diventato un atto di intelligenza turistica.

E poi, quando meno te l’aspetti, scopri che la spiaggia più bella del mondo non è a Bali, né ai Caraibi. È italiana.

È italiana la spiaggia più bella del mondo: scopri in quale regione si trova

Nel 2025, tra cinquanta paradisi naturali giudicati in base a otto criteri, tra cui fauna selvatica, qualità dell’acqua, accessibilità e assenza di sovraffollamento, è stata decretata la vincitrice e si tratta di una spiaggia italiana.

La più bella al mondo è Cala Goloritzè, in Sardegna. Situata nel cuore dell’Ogliastra, lungo la costa orientale, non si raggiunge facilmente: serve guadagnarsi la meraviglia. È raggiungibile attraverso un sentiero tra le rocce o una nuotata finale dopo l’approdo in barca, perché le imbarcazioni non possono avvicinarsi più di 200 metri.

Ma è proprio questo il punto. Cala Goloritzè non si concede con superficialità. L’arco di ciottoli bianchi, l’acqua cristallina che sembra filtrata da luce pura, il pinnacolo calcareo che svetta come una cattedrale naturale: tutto contribuisce a creare un’atmosfera sacrale, come se il tempo, lì, avesse deciso di fermarsi.

Non è solo la bellezza a premiarla. È la sua difesa ostinata contro l’eccesso, il turismo invasivo, l’omologazione. Cala Goloritzè è un patto silenzioso tra natura e rispetto. E se c’era bisogno di un simbolo per ricordare che il paradiso è anche responsabilità, ora ce l’abbiamo.

A completare l’orgoglio italiano, al cinquantesimo posto, ancora la Sardegna: La Pelosa di Stintino, altro angolo d’acqua sospesa tra cielo e memoria.