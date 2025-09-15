La lunga vendetta della ndrangheta contro la famiglia del pentito Girolamo Biagio Bruzzese, dalle minacce sotto protezione all'omicidio del fratello

La storia del pentito ex ndranghetista Girolamo Biagio Bruzzese sarà al centro della nuova puntata del programma Cose Nostre, che racconterà la vita del collaboratore di giustizia, colpita dalla vendetta trasversale della malavita. Dopo aver trascorso alcuni anni al servizio del boss Teodoro Crea, Bruzzese decide di farla finita con la criminalità e si costituisce dopo aver ucciso lo stesso padrino che lo aveva addestrato all’uso delle armi. Da quel momento la famiglia viene presa di mira dal clan che lascia una lunga scia di sangue ed omicidi fino ad arrivare ad uccidere il fratello di Girolamo, Marcello.

Omicidio Pierina Paganelli, processo rinviato al 20 ottobre/ Il figlio divorzia da Manuela Bianchi!

L’uomo viene raggiunto da due killer sotto casa nel 2018 e il caso viene subito sottoposto ad indagini da parte dell’Antimafia. Un lungo processo porta ad individuare i colpevoli che vengono inizialmente condannati in un primo appello, confermato poi anche nel secondo grado proprio il 14 settembre con l’ergastolo per omicidio di stampo mafioso. Marcello era inserito per motivi di sicurezza nel programma di protezione, come previsto per tutti i membri dei pentiti, tuttavia il sistema non è riuscito a proteggerlo dall’azione dei criminali.

Girolamo Biagio Bruzzese, chi è l'ex ndranghetista pentito/ "Collaboro con la giustizia per le mie figlie"

La vendetta trasversale contro il pentito della ndrangheta Girolamo Biagio Bruzzese, condannati all’ergastolo i killer del fratello Marcello

L’ultimo atto di vendetta contro il pentimento di Girolamo Biagio Bruzzese è avvenuto nel 2018, il giorno di Natale. In pieno giorno suo fratello Marcello viene ucciso a colpi di pistola sotto la sua abitazione a Pesaro nonostante i controlli del programma di sicurezza. Lo stesso collaboratore di giustizia aveva avvertito le istituzioni di essere rimasto sotto minaccia da parte della ndrangheta, affermando di continuare ad avere paura delle vendette trasversali che già in passato lo avevano colpito indirettamente.

Delitto di Garlasco, "impronte sul pigiama potevano essere esaminate"/ Il giallo della mano insanguinata

Il caso all’epoca fu al centro delle cronache e diversi politici commentarono dichiarando la necessità di un rafforzamento di questo tipo di servizi che troppo spesso non fanno sentire al sicuro chi decide di cambiare vita denunciando e colpendo gli interessi della mafia. Grazie a Bruzzese furono scoperte diverse cosche, compresa quella di Crea, che operavano anche con la collaborazione di referenti politici nell’ambito dell’amministrazione pubblica regionale e comunale a Reggio Calabria.