La sposa cadavere, Italia 1/ Il capolavoro in stop motion di Tim Burton, oggi, domenica 31 dicembre 2023

La sposa cadavere, diretto da Tim Burton e Mike Johnson

Domenica 31 dicembre, il pomeriggio di Italia 1, alle ore 14, inizierà con il film d’animazione fantasy La sposa cadavere. È tratto da una storia folkloristica ebraica trasposta qui in epoca vittoriana ed è stato realizzato tra Stati Uniti e Regno Unito nel 2005.

La regia è stata curata da Tim Burton, candidato due volte all’Oscar proprio per questo film, oltre che per Frankenweenie, e vincitore di un Golden Globe. Il regista si è comunque avvalso di un fidato collaboratore, il co-regista Mike Johnson, esperto di animazione, che aveva già dato il suo contributo con Nightmare before Christmas. Distribuito da Warner Bros., il titolo vede la sceneggiatura di Pamela Pettler, Caroline Thompson e John August, anche loro già coinvolti nelle precedenti pellicole. La fotografia di Pete Kozachik, il montaggio di Chris Lebenzon e Jonathan Lucas e le musiche sono di Danny Elfman che ha realizzato per Burton 12 film.

Il team di doppiatori originali è guidato da Johnny Depp, attore feticcio di Burton e candidato tre volte all’Oscar per La maledizione della prima luna, Neverland – Un sogno per la vita e Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street. Viene affiancato dalla britannica Helena Bonham Carter, che ha sfiorato l’ambita statuetta per Le ali dell’amore e Il discorso del re. Sono presenti anche Emily Watson, Joanna Lumley e Albert Finney, mentre tra i doppiatori italiani troviamo Fabio Boccanera, Claudia Razzi e Francesca Fiorentini.

La trama del film La sposa cadavere: un’antica leggenda di una donna sedotta e uccisa

Ne La sposa cadavere siamo nell’Inghilterra del diciannovesimo secolo e il giovane Victor Van Dort sta per sposarsi con Victoria Everglot. Il matrimonio è per volere della famiglia della sposa, un tempo famiglia nobile, ora caduta in disgrazia. Sperano in questa unione per risollevare le loro sorti economiche e condurre una vita agiata. La famiglia Van Dort è facoltosa e abbiente nella nuova società, essendo dei mercanti di pesce, membri dell’alta borghesia e bramosi di elevare la propria condizione sociale.

I due promessi sposi si conoscono, si piacciono fin da subito e, contrariamente alle aspettative di tutti, si innamorano profondamente l’uno dell’altra. Victor è così emozionato che durante le prove del matrimonio sbaglia tutto, inciampa e non riesce a pronunciare nel modo corretto i voti nuziali. Come se non bastasse, accidentalmente dà fuoco al vestito della suocera. Si decide di spostare la data delle nozze e il prete che deve celebrarle raccomanda a Victor di imparare per bene i voti nuziali.

Lui è mortificato per l’accaduto e inizia a camminare senza una meta nella foresta, cercando di imparare a memoria in modo impeccabile le promesse di matrimonio. Si sente molto ispirato e finalmente inizia a pronunciare senza esitare il voto nuziale, infilando l’anello ad un ramo di un albero, quando la terra inizia a tremargli sotto i piedi e dal terreno fuoriesce il cadavere di una giovane donna vestita da sposa. Victor scappa spaventato dalla scena che ha appena visto, ma viene raggiunto dalla donna e viene condotto nel mondo dei morti…

