La sposa cadavere/ Su Italia 1 il film d’animazione di Tim Burton

La sposa cadavere, film di Italia 1 diretto da Tim Burton

La sposa cadavere lo potremmo ammirare oggi, 31 dicembre, alle ore 14:00, su Italia 1. Questo film ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2005 e appartiene ai generi animazione e fantastico. Il film è stato diretto dal visionario regista Tim Burton, accompagnato da Mike Johnson. La sceneggiatura del film è stata scritta invece da John August, Caroline Thompson e Pamela Pettler.

Diversi divi di Hollywood hanno prestato la voce ai protagonisti del film come Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson, Joanna Lumley, Albert Finney, Richard E. Grant, Tracey Ullmann, Christopher Lee, Deep Roy e Paul Whitehouse. Le musiche di questo film sono state realizzate da Danny Elfman mentre la fotografia è stata curata da Pete Kozachik.

La sposa cadavere, la trama del film: una storia d’amore

In La sposa cadavere Victor Van Dort è un giovane che vive in un villaggio del XIX secolo. Tra poco, Victor dovrà sposarsi con Victoria Everglot. Tuttavia, questo è un matrimonio combinato. La famiglia di Victor è una famiglia nobile ma in decadenza, mentre quella di Victoria è ricca grazie al fiorente commercio di pesce. Anche se non si direbbe, i due si piacciono quasi subito e sono felici di stare insieme. Anzi, sono fortunati dell’innamorarsi immediatamente. Il matrimonio combinato dunque, per questi due giovani non sembra una maledizione, anzi sembra quasi che il destino sia stato cordiale con entrambi.

Tuttavia, a causa del nervosismo, Victor fallisce tutte le prove del matrimonio. In un disastro totale, Victor brucia anche il vestito di madama Everglot e la famiglia inferocita decide di rimandare l’evento fino a quando il giovane non avrà imparato come fare i voti nuziali. A quel punto, Victor è molto deciso, tant’è vero che decide di imparare a memoria il brano da recitare alla celebrazione.

Una notte, decide di esercitarsi in quella che sembra una prateria deserta, infilando anche l’anello a quello che sembra un ramo morto. Improvvisamente comunque, si scopre che quello non era un ramo, ma la mano scheletrica della Sposa Cadavere. Victor è terrorizzato e scappa fino a raggiungere il mondo dei morti. Qui apprenderà la storia della Sposa Cadavere, cercherà una soluzione per ritornare nel mondo dei vivi e aiutare Emily, la sfortunata ragazza che morì poco prima di sposarsi.

Video, il trailer del film “La sposa cadavere”





