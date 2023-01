La sposa cadavere/ Su Italia 1 il film di Tim Burton

La sposa cadavere, film di Italia 1 diretto da Tim Burton

La sposa cadavere va in onda oggi, venerdì 6 gennaio, a partire dalle 16.35 su Italia 1. Il film è stato distribuito da Warner Bros Pictures e prodotto da Tim Burton Productions, Laika Entertainment, Patalex Productions, Will Vinton Studios, Warner Bros. La regia è di Tim Burton, vincitore nel 2007 e nel 2019 di due Premi alla carriera che gli sono stati consegnati in occasione del Festival di Venezia e alla premiazione dei David di Donatello.

L’animazione è stata sempre la sua passione, fin da bambino è stato un amante dei cartoni animati e dei film horror. Nel corso della sua carriera ha messo insieme questi due elementi creando film di animazione con un leggero sfondo horror. La sposa cadavere lo ha diretto con la collaborazione di Mike Johnson che è nato come attore e ha debuttato alla regia proprio qui. Nel film La sposa cadavere la voce originale di Victoria è di Emily Watson, quella di Victor di Johnny Depp. A dare la voce a Emily è Helena Bonham Carter. Il film nel 2006 ha ottenuto una candidatura all’Oscar come miglior film di animazione e la nomination ai Nastri d’argento a Tim Burton come migliore regista di un film straniero. Per la realizzazione dei pupazzi sono state utilizzate armature di acciaio ricoperte di silicone. All’inizio il regista Tim Burton aveva pensato di assegnare il ruolo della Sposa Cadavere ad Angelina Jolie.

La sposa cadavere, la trama del film

La sposa cadavere è una storia ambientata nel XIX secolo, in un piccolo villaggio olandese. La famiglia Everglot rischia di diventare povera, per evitare di finire in miseria, decide di dare in sposa la giovane Victoria a Victor un rampollo dell’alta società che appartiene alla famiglia Van Dort, la quale grazie alla sua potenza finanziaria potrebbe garantire alla famiglia acquisita una vita dignitosa. Nonostante il matrimonio sia stato combinato dalle famiglie, i due giovani si innamorano, ma Victor deve superare una prova difficile, dimostrare di aver compreso il valore dei voti nuziali. Dopo qualche imprevisto che lo mette in cattiva luce agli occhi della suocera, Victor cerca suo malgrado e con qualche difficoltà di fissare in mente le formule nuziali e lo fa mentre cammina per la foresta.

Nel ripetere di continuo la formula, non si rende conto di aver risvegliato lo spirito di una giovane sposa che si presenta davanti ai suoi occhi con addosso il vestito nuziale. Victor viene trascinato nell’oltretomba dove scopre la storia di Emily, la Sposa Cadavere che sbadatamente ha risvegliato dal limbo. Il desiderio di Victor è fuggire da quel posto e ritornare tra le braccia di Victoria e per farlo inganna Emily, che non vuole lasciarlo libero di tornare nella sua dimensione terrena, ma vuole tenerlo con sè nell’oltretomba. Victoria scoperta la verità, cerca aiuto, ma nessuno della sua famiglia crede alla sua storia e pensando che Victor non vuole avere nulla a che fare con lei, il padre della ragazza decide di darla in sposa a un altro uomo. Victor apprende che la sua amata Victoria è data in sposa a lord Barkins. Il giovane decide di accontentare Emily e gli promette di ingerire un potente veleno così da vivere in eterno vicino a lei. Emily a questo punto viene messa a dura prova: deve scegliere se soddisfare il suo egoismo o aiutare Victor a ricongiungersi con la sua amata Victoria prima che vada in sposa a lord Barkins.











