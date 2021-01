La sposa cadavere/ Video, su Italia 1 il film d’animazione di Tim Burton (6 gennaio)

La sposa cadavere andràin onda oggi, mercoledì 6 gennaio, alle ore 16.25 su Italia 1. Si tratta di una pellicola di genere animazione, fantastico, musicale diretta dal duo di registi Mike Johnson e Tim Burton nel 2005 con il titolo originale di Bride Corpse. Tra i doppiatori originali del personaggi animati c’è il già conosciuto e famosissimo Johnny Depp che interpreta Victor Van Dort, noto anche per il ruolo di Jack Sparrow nella trilogia Pirati dei Caraibi. Ci sono poi Helena Bonham Carter in Emily, la bella Emily Watson che presta la sua voce a Victoria Everglot, Joanna Lumley che parla per Maudeline Everglot e Albert Finney che doppia Finis Everglot.

La sposa cadavere, la trama del film

La sposa cadavere si apre con la descrizione dei sue personaggi principali, Victor e Victoria, entrambi infatti sono costretti dalle rispettive famiglie ad un matrimonio combinato a cui non possono opporsi. Contrariamente alle aspettative però i due si piacciono e anche molto, dunque non sembra esservi nulla che osti ai voti nuziali. Victor è figlio di una facoltosa e nobiliare famiglia dell’alta borghesia irlandese mentre Victoria invece è l’ultima erede di una famiglia che crollata in ristrettezze economiche spera di rialzarsi grazie al conveniente matrimonio. A far da impedimento alle nozze è l’incapacità di Victor, preso dall’ansia di portare a termine le prove per il matrimonio, il giovane infatti arriva addirittura a bruciare il vestito della futura suocera. Per questo motivo, le prove nuziali vengono interrotte.

Il giovane Victor dispiaciuto per quanto accaduto gira per la foresta cercando di ripetere al meglio il giuramento e così mentre ci riesce, infila l’anello nuziale ad un ramo secco. In realtà, non si tratta di un albero ma di una giovane sposa defunta che insegue Victor portandoselo nel regno dei morti. Un giovane cantante jazz narra la storia della sposa cadavere a Victor, racconta che la giovane Emily si infatua di un uomo che promette di sposarla. Si veste da sposa e si appresta a recarsi all’appuntamento cui però il giovane non andrà mai se non per picchiarla e derubarla dei suoi gioielli. Emily vive così in un limbo nell’attesa di sentire i voti nuziali in cui sperava tanta, così la giovane avvertita la promessa di Victor si risveglia.

L’uomo però dispiaciuto per la sua storia desidera tornare dalla sua amata e non rimanere nel regno dei morti. Con l’inganno riesce a convenicere Emily a portarlo di nuovo nel regno dei vivi facendole credere di farle conoscere la sua famiglia. Non appena arriva però la lascia sola nel bosco e corre da Victoria che crede al suo strampalato racconto soprattutto nel momento in cui la sposa cadavere rapisce Victor per riportarlo da sè. La dona è consapevole di non aver alcuna opportunità con Victor perché a differenza della sua promessa sposa lei è morta. Victoria intanto cerca in tutti i modi di aiutare il promesso sposo ma nessuno vuole crederle, la sua famiglia la crede impazzita mentre il prete cui si rivolge quando riesce a scappare di casa grida subito al sacrilegio.

Viene per questo motivo costretta a sposare un lord con un matrimonio immenso e per salvare la sua famiglia dalla rovina è costretta ad acconsentire. Saputo delle imminenti nozze dell’amata Victor vuole rinunciare alla sua vita per rimanere con Emily nel mondo dei morti e così per celebrare le nozze si trovano tutti nella cappella di casa Everglot. Si verrà a sapere che lo sposo di Victoria altro non è che il truffatore di Emily il quale saputo delle ristrettezze economiche in cui versa la famiglia di Victoria vuole ucciderla in quanto è solo un cacciatore di doti. Victor cerca di salvarla ed Emily non volendo privare la ragazza della felicità lo aiuta impedendogli di bere il veleno. Il duca morirà proprio a causa di quest’ultimo consentendo ad Emily di poter trovare finalmente l’eterno riposo e lasciando ai due amanti la possibilità di essere felici.

Video, il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA