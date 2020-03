La Sposa Indiana/ Trama e cast del film in onda oggi, 17 marzo, su Canale5

IL CAST DE LA SPOSA INDIANA IN ONDA OGGI, 17 MARZO, SU CANALE5

La programmazione televisiva di Canale 5 per il primo pomeriggio di questo martedì 17 marzo alle ore 14:30 prevede la messa in onda del film di genere sentimentale Rosamunde Pilcher la sposa indiana. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Germania l’anno 2013 con la regia curata da Dieter Kehler mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati tratti dall’omonimo romanzo scritto da Rosamunde Pilcher con la collaborazione di Silke Morgenroth e Martin Wilke. Il montaggio è stato eseguito da Veronika Zaplata e nel cast sono presenti tra gli altri Collien Ulmen-Fernandes, Jochen Schropp, Nele Kipe, Denise Zich e Peer Jager. Tra le protagoniste di questa pellicola figura l’attrice tedesca Denise Zich nata il 7 dicembre del 1975. Oltre ad essere un apprezzata attrice sia anche fatta valere nel settore della musica e della moda oltre che al teatro diventando una vera e propria Star soprattutto in Germania in Austria e in Svizzera anche se poi al di fuori dei paesi di lingua tedesca è stata anche per ordinare protagonista di alcuni episodi della prima stagione della serie televisiva Rex prodotta in Italia. Per quanto concerne i film televisivi di cui ha preso parte ricordiamo diversi appuntamenti legati alla lunga Saga dedicata ai racconti di Rosamunde Pilcher e soprattutto altre pellicole di buon riscontro anche in Italia tra le quali ricordiamo Una famiglia in eredità, Miss Agathe – Con lei non si scherza, Ultima analisi omicidio ed alcune serie tv tra cui Squadra speciale Lipsia, Tatort e Il commissario Herzog.

LA TRAMA DE LA SPOSA INDIANA

Un uomo di nome Andrew da tanti anni gestisce un piccolo ma caratteristico hotel che si trova nelle splendide campagne della Cornovaglia in Gran Bretagna e proprio per questo decide di renderlo una sorta di punto di riferimento per quanti stanno cercando di vivere una luna di miele all’insegna della natura e soprattutto per quanti vogliono organizzare il loro matrimonio. Un’idea che almeno sulla carta sembra essere vincente. Tuttavia dopo un primo periodo in cui i clienti sembrano rispondere bene a questo genere di attività le cose iniziano ad andare meno bene e purtroppo l’hotel si vede costretto a fare i conti con una situazione finanziaria a dir poco preoccupante. A questo punto la moglie di Andrew inizia a dubitare sulla bontà del progetto ed inoltre porta al marito una serie di soluzioni che potrebbero fare a loro caso ed in particolar modo la vendita per trasferirsi alle Maldive dove potrebbero invece occuparsi della direzione di un albergo che avrebbe sicuramente degli introiti migliori. Tuttavia credendo ancora fortemente nel suo progetto, e soprattutto amando particolarmente questo territorio, Andrew non vuole assolutamente seguire i dettami della moglie la quale lo abbandonerà praticamente al suo destino andando via da sola.

A questo punto Andrew dovrà assolutamente cercare qualche soluzione e ben presto e così si convince di dover apportare dei piccoli ma significativi cambiamenti puntando sui matrimoni tradizionali di varie culture del mondo e, in particolare, i giovani sposi indiani. In effetti l’idea si dimostrerà vincente anche perché in Gran Bretagna vivono tantissime persone originarie dell’India e di regioni limitrofe per cui molto legate alle proprie tradizioni. Durante questa nuova esperienza peraltro l’uomo avrà l’opportunità di incontrare lungo il proprio percorso di vita una persona speciale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA