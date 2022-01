La Sposa, location fiction Rai 1: dov’è stata girata?/ La tenuta in Parco della Pellerina a Torino

La fiction “La Sposa”, con protagonista Serena Rossi, va in onda in prima serata su Rai 1 a partire da domenica 16 gennaio 2022: essa catapulta i telespettatori negli anni Sessanta, dato che tratta dei cosiddetti matrimoni per procura che erano un habitué in quell’epoca tra giovani donne del Sud e ricchi nobili del Nord, ma in molti si stanno chiedendo in quali location sia stata girata.

La città italiana che ha ospitato le riprese è Torino. La tenuta agricola in cui si svolgono gran parte delle scene, in particolare, si trova all’interno del Parco della Pellerina. L’intera fiction, come riportato da Donnaglamour, è stata realizzata grazie al contributo e al supporto del Piemonte Film TV Fund e di Film Commission Torino Piemonte. “Sono molto felice che La Sposa, tra le prime novità dell’anno per la serialità televisiva, abbia trovato in Piemonte location, professionalità e pieno sostegno da parte della Regione Piemonte e di FCTP, anche attraverso la propria rete regionale”, ha dichiarato in merito a ciò la presidentessa Beatrice Boriga.

Location La Sposa, fiction Rai 1: girato a Torino, ma non solo

La città di Torino, ad ogni modo, non è l’unica location della fiction dal titolo “La Sposa”, che va in onda su Rai 1 a partire da domenica 16 gennaio 2022. È vero, infatti, che il capoluogo piemontese è il principale sfondo della storia ambientata negli anni Sessanta, ma durante le riprese si è anche sfruttato altri spazi. In particolare, alcune di queste sono tra Carignano, piccolo comune di provincia, ed alcuni paese della provincia di Vercelli, come Fontanetto Po.

Con il prosieguo delle puntate, comunque, ci sarà tempo e modo di osservare le bellezze che la Regione offre e che in questa occasione hanno fatto da sfondo alla serie televisiva prodotta grazie al contributo e al supporto del Piemonte Film TV Fund e di Film Commission Torino Piemonte.

