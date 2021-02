La stangata/ Su Rete 4 il film con Robert Redford (oggi, 21 febbraio)

La stangata andrà in onda su Rete 4 nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 febbraio, alle ore 14.25. Si tratta di un film giallo del 1973 diretto da George Roy Hill (Butch Cassidy, Una piccola storia d’amore, La porta dei sogni) ed interpretato da Robert Redford (Come eravamo, Tutti gli uomini del Presidente, La mia Africa), Paul Newman (Nick mano fredda, Lo spaccone, Il colore dei soldi), Robert Shaw (Lo squalo, La battaglia dei giganti, Un uomo per tutte le stagioni) e Eileen Brennan (Soldato Giulia agli ordini, Signori il delitto è servito, Invito a cena con delitto).

Newman e Redford avevano già lavorato con lo stesso regista sul set di Butch Cassidy nel 1969. Le musiche del film furono composte da Marvin Hamlisch e gli valsero un Premio Oscar per la migliore colonna sonora.

La stangata, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di La stangata. Anno 1936. Johnny Hooker (Robert Redford) e Luther Coleman (Robert Earl Jones) sono due piccoli truffatori. Nelle loro mani cade il corriere di un boss della malavita, che i due raggirano senza sapere di chi si tratti. Questo causa le ire del boss, che fa uccidere Luther, costringendo Johnny alla fuga. Johnny decide di vendicare l’amico e prepara un elaborato raggiro ai danni del boss, aiutato dal brillante truffatore Henry Gondorff (Paul Newman). Quest’ultimo apre una esclusiva sala scommesse, dove il boss viene invitato a giocare.

Il malavitoso viene convinto di poter vincere facilmente, grazie alle informazioni riservate fornite da Hooker. Si tratta ovviamente di una truffa e l’obiettivo dei due amici è costringere il boss ad alzare la posta fino ad una scommessa a cui non saprà resistere e che gli costerà una grandissima somma.



