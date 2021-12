La Stangata/ Su Rete 4 il film cult con Paul Newman e Robert Redford

La Stangata va in onda oggi, venerdì 17 dicembre, a partire dalle 16,10 su Rete 4. Di genere commedia, il film vede come protagonisti assoluti i grandi Paul Newman e Robert Redford diretti dal regista George Roy Hill. Gli altri interpreti sono: Robert Shaw, Charles Durning, Eileen Brennan, Ray Walston. I due protagonisti recitano insieme per la seconda volta dopo Butch Cassidy, film del 1969 sempre diretti da George Roy Hill. Le musiche sono firmate da Marvin Hamlisch al quale si deve il merito di aver realizzato una colonna sonora indimenticabile.

La Stangata, trama: la vita di due malviventi

La vicenda de La Stangata è ambientata nel 1936 nello stato dell’Illinois dove si svolgono le azioni di due amici malviventi: Johnny Hooker e Luther Coleman. In seguito al raggiro di un corriere che era al servizio di un potente boss della malavita, Luther viene ucciso e Hooker si vede costretto a scappare per cercare di evitare la stessa sorte. Con l’intento di vendicare il caro amico, Hooker si rivolge ad un vecchio amico del defunto, nonché uno dei più grandi truffatori degli Stati Uniti, Henry Gondorff. I due si alleano ed insieme organizzano una grande stangata ai danni del boss. Mettono su dal nulla una agenzia di scommesse finta diretta dallo stesso boss, con lo pseudomino di Mr Shaw. All’ingenuo boss gli viene fatto credere di avere la possibilità di vincere alte somme di denaro grazie a delle informazioni riservate fornite da Hooker. L’obiettivo finale è quello di portarlo alla rovina facendogli perdere l’ultima grossa e decisiva scommessa.

