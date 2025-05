La stella di latta, film su Rete 4 diretto da Andrew V. McLaglen

Lunedì 19 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:40, la pellicola di genere western intitolata La stella di latta.

Si tratta di un progetto cinematografico prodotto dalla Batjac Productions nel 1973 e diretto da Andrew V. McLaglen, regista ricordato per alcuni grandi successi come I 4 dell’Oca selvaggia e L’oca selvaggia colpisce ancora.

Per quanto riguarda, invece, la parte musicale troviamo la partecipazione di Elmer Bernstein, compositore che ha collaborato a diversi cult movie, tra cui I magnifici sette, Il Grinta, The Blues Brothers e Ghostbusters.

Nei panni dello sceriffo J.D. Cahill uno dei volti iconici del genere western, ovvero John Wayne, che nel corso della sua lunga e brillante carriera ha lavorato per ben 5 volte con McLaglen a partire da McLintock! (1963) fino a proprio La stella di latta (1973).

Nel cast anche: George Kennedy (che aveva esordito nel 1961 proprio diretto da McLaglen in The Little Shepherd of Kingdom Come), Neville Brand (Due ore ancora, Il traditore di Forte Alamo, Il quarto uomo) e Marie Windsor (che aveva già lavorato con il regista due anni prima in Uno spaccone chiamato Hark).

La trama del film La stella di latta: i figli dello sceriffo diventano due criminali

La stella di latta segue le avventure del coraggioso sceriffo Cahill che, dopo essere rimasto prematuramente vedovo, ha cresciuto da solo i suoi due figli: Billy, un bambino di 10 anni, e il più grande Danny, un ragazzo di 17 anni.

Purtroppo, però, i suoi impegni professionali lo tengono così impegnato da avere avuto ripercussioni anche nel suo rapporto con loro, portandolo a trascurarli e ad essere assente in molti momenti importanti della loro vita.

Cahill, però, non si rende conto di quanto sta accadendo e i due ragazzini finiscono per avvicinarsi al mondo del crimine, aiutando una banda di rapinatori che prende di mira gli istituti bancari della zona e capitanati da un uomo di nome Abe Fraser.

È proprio il più piccolo dei figli dello sceriffo, conosciuto con il soprannome di “pulcino”, ad avere un ruolo chiave nella rapina durante la quale perde la vita un amico di Cahill che, come lui, è un rappresentante della legge.

Nel frattempo il protagonista inizia a cercare i malviventi con l’aiuto di Danny e di un pellerossa e, durante le indagini, scova un gruppo di uomini che sospetta essere i responsabili del furto.

Sono proprio loro ad essere accusati non solo della rapina ma anche della morte dell’amico di Cahill e, per questo motivo, vengono condannati alla pena capitale.

Danny, però, ben consapevole che non sono loro i responsabili di quanto accaduto, inizia a provare profondi rimorsi e, benché continui con il fratello minore a recuperare altro denaro, non riesce a distogliere il pensiero dalla pena che sta per essere inflitta.

Riusciranno i due fratelli a ritrovare la strada della legalità e a lasciarsi alle spalle la loro vita criminale, o degli innocenti saranno destinati a morire pur di coprire le loro malefatte? E cosa succederà ai veri responsabili dell’omicidio? Solo Cahill potrà trovare una soluzione a questa vicenda così violenta e complicata.