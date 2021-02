La stella di latta/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 27 febbraio 2021)

La stella di latta va in onda oggi, sabato 27 febbraio, a partire dalle ore 16.35 su Rete 4. Si tratta di una pellicola del 1973 diretta da Andrew V. McLaglen, regista britannico. Cresciuto nell’ambiente cinematografico fin da bambino, il regista dirige il primo film western nel 1956, Il vendicatore dell’Arizona. In seguito si divide tra la televisione, in cui dirige diversi episodi di serie televisive, e il cinema, dove si specializza nei film western, di guerra e d’avventura. Inoltre dirige John Wayne in alcuni film che lo vedono come protagonista, ossia McLintock! (1963), Uomini d’amianto contro l’inferno (1968), I due invincibili (1969) e Chisum (1970). Girato in Durango, in Messico, ma ambientato a Valentine in Texas, La stella di latta si ispira al romanzo di Barney Slater.

Le musiche sono composte da Elmer Bernstein, compositore statunitense, autore di svariate soundtrack cinematografiche e composizioni classiche. Ha scritto le musiche di film di successo come I magnifici sette, La grande fuga, Il piccolo campo e Il buio oltre la siepe. Inoltre ha vinto il premio Oscar per Millie (Thoroughly Modern Millie) nel 1968.

La stella di latta, la trama del film

La stella di latta racconta la storia di Cahill (John Wayne), uno sceriffo federale vedovo e che ama tanto il suo lavoro da trascurare i figli, Danny e Billy. I due adolescenti, stanchi di essere ignorati, decidono di diventare dei delinquenti, prendendo parte a un gruppo, capeggiato da Abe Fraser (George Kennedy), di rapinatori di banche. Il figlio più piccolo, Billy, gioca un ruolo decisivo in quanto deve nascondere il bottino. I delinquenti riescono nel colpo, ma muore uno sceriffo amico di Cahill, Grady. Il padre di Danny e Billy, ignaro del coinvolgimento dei figli, si mette subito sulle tracce dei banditi, insieme al figlio maggiore, Danny, e un amico indiano comanche. Seguendo una pista suggerita dall’indiano, i tre incontrano un quartetto di delinquenti sospetto, li perquisiscono, scoprono delle banconote nuove e li arrestano. I quattro vengono incolpati della rapina alla banca e della morte di Grady e, durante il processo, vengono condannati a morte. Danny comincia a vacillare poiché capisce che anche per causa sua e di Billy quattro persone saranno uccise.

Nel frattempo Abe Fraser minaccia Billy per scoprire dove sono i soldi, ma senza successo. I due fratelli recuperano il malloppo e si recano verso il covo degli ex complici. Intanto, a loro insaputa, i ragazzi sono seguiti dal padre e dall’indiano comanche: Cahill uccide i tre svaligiatori, il comanche muore e il padre e figli tornano a Valentine con il bottino che verrà consegnato e scagionerà i quattro. Come andranno le cose per Danny e Billy?



