La stella di latta/ Su Rete 4 il film con John Wayne

La stella di latta, film di Rete 4 diretto da Andrew V. McLagen

La stella di latta va in onda oggi, 3 marzo, a partire dalle ore 16:20 su Rete 4. Si tratta di una pellicola che ha debuttato al cinema durante l’anno 1973 e appartiene ai generi cinematografici Western e azione. Il regista di questo film risulta essere Andrew V. McLagen mentre la sceneggiatura è stata curata da Harry Julian Fink.

Casa da Gioco/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Anne Baxter

All’interno del cast del film ci sono molti attori famosi che hanno fatto la storia del cinema americano come John Wayne, George Kennedy, Neville Brand, Marie Windsor, Morgan Paul, Dan Vadis, Royal Dano, Denver Pyle e Jackie Coogan. Le musiche di questo film sono state realizzate da Elmer Bernstein mentre la fotografia è stata curata dal direttore Joseph F. Biroc.

Tomahawk, scure di guerra/ Su Rete 4 il film con Preston Foster

La stella di latta, la trama del film: uno sceriffo e il suo compito

Leggiamo la trama del film La stella di latta. Cahill è uno sceriffo di una cittadina del Far West. Il suo compito è quello di far rispettare la legge. Tutti devono farlo, altrimenti possono incontrare la furia di Cahill che non si tira certo indietro quando c’è da affrontare il pericolo oppure i criminali. Purtroppo però, la vita privata dello sceriffo è stata segnata da alcune tragedie. Quest’uomo infatti, risulta essere vedovo e deve badare da solo ai suoi due figli.

Nella fattispecie, i figli dello sceriffo sono Danny e Billy, quest’ultimo molto piccolo che viene chiamato affettuosamente con il nome di pulcino. Tuttavia, proprio questi figli, stufi di vedere il papà lavorare incessantemente e racimolare pochi soldi per la casa, decidono di fare un colpo in banca.

Le avventure di Spirou e Fantasio/ Su Italia 1 il film con Alex Lutz

I ragazzi si mettono insieme ad una banda di rapinatori per fare un grande colpo. La rapina riesce e proprio il piccolo pulcino riuscirà ad avere un ruolo fondamentale nella sua riuscita. Tuttavia, ora i due ragazzi sono fuorilegge e devono comunque fare i conti con il padre, un uomo ligio al dovere. Quale sarà il risultato? Quando occorre scegliere tra cuore e dovere, i risultati sono sempre dolorosi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA