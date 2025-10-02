Storia del Kairat, che a novembre giocherà contro l’Inter, e dei travagliati trascorsi dei dirigenti. Così gli asiatici kazaki sono legati alla UEFA

Il Kazakstan non ha una grande tradizione calcistica: lo sport nazionale è la lotta in tutte le sue specialità. In questo ambito il Kazakstan si è aggiudicato molte medaglie in diverse edizioni delle Olimpiadi. Recentemente, poi, medaglie – anche d’oro – le ha ottenute pure nel sollevamento pesi femminile. Ma si sa, certe ragazze, fin da bambine, sono abituate a sollevare i fratellini mentre la mamma è al lavoro. Da fidanzate, e poi da mogli, tocca a loro molte volte il compito di sollevare da terra i loro compagni che spesso non sono molto sobri. Da vecchie, di solito non si partecipa alle Olimpiadi.

Diretta Atp Shanghai 2025/ Arnaldi Sakamoto streaming video tv: Masters 1000 in Cina (oggi giovedì 2 ottobre)

Ma tornando al calcio, dicevo, il Kazakstan non ha una grande storia. Un’unica squadra della repubblica, in epoca sovietica, il Kairat, ha partecipato alla massima divisione, comunque non andando mai oltre il settimo posto.

Allora bisogna chiedersi come mai il Kazakstan dal 2002 è membro dell’UEFA. Il Paese non è in Asia? Certo, ma il Kazakstan è “tanto”. Una sua porzione grande come la Germania si trova al di là del fiume Ural, nella regione Atjrao, quindi in Europa. Fu l’allora presidente della federazione calcio, Rahat Aliev, a ottenere il passaggio dalla AFC (Federazione calcio asiatica) all’UEFA.

Diretta/ Italia Cuba U20 (risultato finale 2-2): doppio Camejo! (1 ottobre 2025, Mondiali Under 20)

Rahat Aliev è stato un personaggio molto discusso nella storia della nuova repubblica indipendente. Già vicecapo del KNB (erede del KGB), ambasciatore in Austria, viceministro degli Esteri, è stato sposato fino al 2007 con Dariga Nazarbaeva, figlia maggiore del potente primo presidente della Repubblica Nursultan Nazarbaev.

Nel 2014 è stato incriminato con l’accusa di omicidio di un dissidente del Paese per organizzare un colpo di Stato. Inseguito da un mandato di arresto internazionale, è stato arrestato e imprigionato in Austria, dove è morto ufficialmente per suicidio, nel 2015, in prigione.

Risultati Champions League, classifica/ Il PSG rimonta il Barca! Diretta gol live score (1 ottobre 2025)

Nonostante questo, suo figlio Aisultan, che inizialmente aveva preso le distanze dal padre e assunto il cognome della madre e del nonno, è stato nominato nel 2017 vicepresidente della federazione calcistica del Kazakstan. Poi, dopo essersi rivoltato contro il nonno, si è trasferito a Londra, dove è morto per overdose nel 2020.

Anche l’attuale presidente del Kairat ha avuto i suoi problemi con la giustizia. Kairat (che è anche il suo nome proprio) Boranbaev, nel 2023 è stato condannato a 8 anni di prigione e alla confisca delle sue proprietà in un processo per appropriazione indebita di fondi pubblici. È riuscito comunque a evitare il carcere, grazie a una speciale legge sul condono, pagando una penale di circa 190 milioni di euro.

Ma torniamo al calcio giocato. Oggi il Kairat contende alla squadra della capitale Astana il primato nel calcio, con il tentativo di intromissione del Tobol di Kostanay, una specie di Atalanta del Paese. La stella del Kairat è il 17enne Dastan Satpaev, già non a caso opzionato dal Chelsea.

Altri giocatori da tenere d’occhio sono il centrocampista tedesco israeliano Dan Glazer e il bielorusso Valery Gromiko. Forse un serio problema al Kairat potrebbe risultare dal fatto che entrambi i portieri titolari risultano ad oggi infortunati, per cui come estremo difensore dovrebbe giocare il giovanissimo 18 enne kazako Sherkhan Kalmurza.

In ogni caso il Kairat (parola che in kazako significa forza) il 4 novembre giocherà a San Siro contro l’Inter per la Champions. Dopo oltre sette ore di volo e il cambiamento di quattro fusi orari (Almaty è al confine con la Cina) vedremo cosa saranno in grado di fare….

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI