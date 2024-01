La Storia: chi é Francesco Zenga, protagonista nel cast che interpreta Nino?/ Attore al debutto e…

Francesco Zenga, protagonista in La storia, é al debutto di attore in Rai

L’attesa per il via alla messa in onda di La storia é finita e, intanto, sale la curiosità dell’occhio pubblico sull’identità dell’attore interprete del personaggio nell’opera, Nino, Francesco Zenga.

Alle ore 21:30, nella prima serata di intrattenimento in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Raiplay.it, va in onda la puntata del via a La storia, la serie che si divide in quattro puntate, diretta da Francesca Archibugi e tratta dal romanzo di Elsa Morante pubblicato nel 1974. Ambientata durante la seconda guerra mondiale, la fiction di casa Rai con Francesco Zenga racconta la storia di Ida Ramundo, una maestra elementare di origini ebraiche e mamma dell’esuberante Nino. Il ruolo del personaggio figlio di La storia é interpretato dall’attore al debutto tv, Francesco Zenga.

GRANDE FRATELLO 2023, 30A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Federico, Monia, Rosanna, Beatrice e Anita nominati

L’attore protagonista di La storia mantiene un low profile del suo privato ed é originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, con padre napoletano che si è trasferito da residente a Roma. Figlio unico, Francesco Zenga di La storia vanta la formazione alle superiori in un Liceo Scientifico. Favorite tra le discipline per lui erano molto matematica ed economia, anche se il sogno custodito nel cassetto era quello appena realizzato in TV, vale a dire fare l’attore.

Stefano contro Garibaldi sul tema dell'omosessualità al Grande Fratello/ Scivolone di Anita, Letizia furiosa

Tra le indiscrezioni, il retroscena sull’ingaggio nel cast di La storia

Il giovane avrebbe voluto dedicarsi alla recitazione dopo l’esame di maturità e già durante il liceo si è iscritto a un’agenzia gestita da amici di famiglia. Ha inoltrato le foto di rito per la candidatura nella posizione di attore ed è stato scelto per sostenere il provino per il ruolo di Nino. I casting di La storia sono durati tre mesi.

Per parlare romanesco, tra i requisiti richiesti per la parte nella serie, il giovane non ha avuto bisogno dell’aiuto di un coach, gli è bastato esercitarsi con il padre. Così come ha rivelato lo stesso giovane attore in un’intervista rilasciata al sito Spettacolomusicasport.it.

Mirko Brunetti ancora contro Giuseppe Garibaldi: "Giocatore"/ Perla e Greta lo difendono: "Non c'è malizia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA