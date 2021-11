La storia del Milite Ignoto/ Dal 1921 sepolto all’Altare della Patria al Vittoriano

La storia del Milite Ignoto: sepolto a Roma dal 1921

Il 4 novembre 1921, terzo anniversario della vittoria, veniva tumulata al Vittoriano, noto anche come Altare della Patria, la salma del Milite Ignoto, in memoria di tutti i soldati che hanno perso la vita in un conflitto e che non sono mai stati identificati. La salma fu scelta tra undici corpi raccolti in undici significativi teatri di guerra da Maria Bergamas, madre di un sottotenente irredento disperso, in rappresentanza di tutte le donne italiane, mamme e spose di soldati dispersi nella Grande Guerra. Il 28 ottobre 1921, durante una cerimonia nella Basilica di Aquileia, Maria scelse tra quegli undici corpi il Milite Ignoto. Inizialmente la sua scelta voleva ricadere su quella che le avrebbe ricordato suo figlio Antonio. Poi cambiò idea e scelse, posandoci sopra il suo velo nero, la decima salma che invece non aveva alcun tipo di collegamento con il figlio. Durante lo storico viaggio in treno che trasportò la salma da Aquileia a Roma – un viaggio di 120 soste durato 4 giorni – la salma del Milite Ignoto fu accolta da folle di persone che si inchinavano, pregavano e salutavano.

Vittoriano o Altare della Patria?

Il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II o Vittoriano, si trova Roma, in piazza Venezia. Opera dell’architetto Giuseppe Sacconi, la costruzione del monumento iniziò nel 1885 e i lavori si conclusero nel 1935. Già nel 1911, il Vittoriano fu inaugurato ufficialmente e aperto al pubblico, in occasione delle celebrazioni del 50º anniversario dell’Unità d’Italia. Dal 1921, quando il Milite Ignoto fu tumulato sotto la statua della dea Roma nella parte del Vittoriano che è chiamata “Altare della Patria”, viene spesso usata questa espressione per indicare l’intera struttura e non solo il luogo della sepoltura del soldato. Situato sulla sommità della scalinata d’ingresso, l’Altare della Patria fu disegnato dallo scultore bresciano Angelo Zanelli. L’epigrafe sotto la statua riporta la scritta latina “Ignoto Militi” e gli anni di inizio e di fine della partecipazione italiana al primo conflitto mondiale, “MCMXV” (1915) e “MCMXVIII” (1918). Il Milite Ignoto è sempre vigilato da una guardia d’onore, delle varie armi delle forze armate italiane, e da due fiamme che ardono perennemente nei bracieri.

