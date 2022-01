La storia di Fernando, Susanna e Giada a C’è posta per te/ L’incontro dopo 30 anni

Fernando, Susanna e Giada sono stati tra i protagonisti della prima puntata di C’è posta per te. Dopo tanti anni la figlia riabbraccia il padre e la sorellastra tra le lacrime. Cosa è successo? A scrivere al programma di Maria De Filippi è stata Susanna, la figlia di Fernando, dopo aver scoperto dell’esistenza di una sorella. Tutto è cominciato quando Susanna all’età di 18 anni scopre la foto di una ragazzina nascosta in un cassetto; iniziano così le ricerche di Susanna che portano alla verità: il padre Fernando ha avuto un’altra figlia da una precedente relazione. Una storia dolorosa per Fernando che, nonostante il grande amore per Giada, ha deciso di rinunciare alla figlia a causa del rapporto morboso della ex e della madre. Inizialmente Fernando può vedere la piccola solo alla presenza della ex compagna e della nonna, ma quando Giada compie 9 anni cerca di poterla vedere da solo. Le cose peggiorano nel giorno dei 18 anni di Giada; lui cerca di incontrarla, ma non ci riesce e da quel momento non hanno più alcun rapporto.

Susanna però ha deciso di farli rincontrare dopo tanti anni. “Ho saputo della tua esistenza quando avevo 18 anni, da quel momento ho sperato di conoscerti” – dice Susanna nel programma precisando – “ho passato diverse ore su Internet ella speranza di trovarti, ma non ci sono riuscita. Abbiamo lo stesso padre ma appartieni a un periodo della sua vita in cui non ero nata. Vorrei conoscerti e condividere i nostri ricordi, come fanno due vere sorelle”.

Fernando, Susanna e Giada si ritrovano a C’è posta per te

“Non possiamo cambiare il passato, ma insieme possiamo cambiare il presente e migliorare il futuro” – dice Susanna rivolgendosi alla sorellastra Giada. Anche Fernando ha delle bellissime parole per la figlia dopo 30 anni: “in primis devo dirti che sei splendida. Devi sapere che sei stata il mio primo inno alla vita, la cosa più bella di quel momento eri tu”. L’uomo prosegue in lacrime: “sono passati 30 anni dall’ultima volta che ci siamo parlati, si diventata donna ma io vorrei prenderti in braccio adesso come quando appena nata“. A lei chiede di poter rientrare nella sua vita: “Sono passati gli anni e tutto quello che non ti ho dato – ed è tanto lo riconosco – vorrei potertelo dare ora, vorrei poteri sentire, seguire giornalmente, mattina e sera”.

Giada sin dall’apertura della busta è apparsa propensa a riallacciare i rapporti col padre e a conoscere la sorella Susanna. Tutto viene confermato quando Maria le domanda se può aprire la busta e la donna fa cenno di si. Prima però non nasconde di essere cresciuta senza un padre: “dopo vent’anni era tutto sfumato, non puoi immaginare come sia cambiata una persona. A livello inconscio è una figura che quando manca condiziona quello che è il vissuto di una persona, però non so se per mio carattere o perché mia madre e mia nonna mi hanno tirato su in un certo modo, ho messo su un po’ di buccia”.



