La storia di Linda a Sopravvissute/ Aggredita dal marito e salvata dal figlio

Linda, vittima della violenza del marito, è la protagonista della nuova puntata di Sopravvissute, format condotto da Matilde D’Errico su Rai 3, in seconda serata. La sua storia è ripercorsa nella trasmissione durante l’appuntamento del 17 novembre, subito dopo Amore Criminale, e il racconto riguarda una vicenda molto dolorosa e drammatica che l’avrebbe vista rischiare di morire tra le mura della sua casa. A salvarla, prima della fine, sarebbe stato il figlio che, trovandola a terra in una pozza di sangue, avrebbe avuto la prontezza di chiamare i soccorsi.

Il percorso di Linda, prima della rinascita lontano dal vortice di violenze domestiche che avrebbe subito negli anni, sarebbe stato particolarmente difficile. Il racconto davanti alle telecamere parte dalla nascita del sentimento per l’uomo che poi avrebbe sposato e che, con le sue scenate sempre più feroci, avrebbe distrutto tutto arrivando quasi a toglierle la vita. Un punto di non ritorno da cui Linda, come spiega la trasmissione Sopravvissute, sarebbe riuscita a riemergere allontanadosi per sempre da quell’incubo di dolore e paura.

Linda si racconta a Sopravvissute: salvata dal figlio prima di morire

Nella nuova puntata di Sopravvissute, in onda oggi, 17 novembre, in seconda serata su Rai 3, la conduttrice Matilde D’Errico racconta la storia di Linda, una delle donne vittime di violenza protagoniste della trasmissione. Attraverso la ricostruzione fatta dal programma si scopre un doloroso percorso tra incubo e rinascita, un riscatto arrivato dopo anni di violenze tra le mura domestiche portate avanti dall’uomo che avrebbe dovuto proteggerla e amarla più di ogni altro al mondo.

Linda avrebbe conosciuto colui che sarebbe diventato suo marito quando aveva 20 anni. La persona di cui si era innamorata all’inizio si sarebbe dimostrata premurosa e romantica, ma dopo il matrimonio sarebe scattato un vero e proprio incubo. Il marito di Linda, come raccontato ancora da Sopravvissute, si sarebbe rivelato una persona estremamente gelosa e irascibile, capace di scenate molto violente contro la donna. Linda avrebbe provato a recuperare il rapporto, giustificando in qualche modo il marito e offrendogli il proprio perdono davanti alle sue scuse. La storia di Linda e del suo matrimonio difficile sarebbe andata avanti fino a quando, durante una delle liti più accese, il marito l’avrebbe aggredita con tale ferocia da farle perdere i sensi. La donna si sarebbe salvata grazie all’intervento del figlio che, tornato a casa, l’avrebbe trovata a terra in una pozza di sangue e avrebbe allertato immediatamente i soccorsi.

