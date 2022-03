Paola Caruso, curiosità sul figlio Michele/ Francesco Caserta: “non sono scappato…”

Michele, il figlio di Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un’altro e nota ospite del salottino di Barbara D’Urso, ha da poco compiuto tre anni; è un bambino vivace e sempre sorridente, che la showgirl ama moltissimo, nonostante crescerlo da sola sia molto difficile. Michelino, così soprannominato dalla madre, è infatti frutto della relazione che Paola ha avuto nel 2018 insieme a Francesco Caserta, un giovane italiano residente in Svizzera. Durante la gravidanza, la showgirl aveva rilasciato un intervista a Chi, dichiarando che il suo ex compagno, l’aveva sedotta e abbandonata; l’argomento fu molto discusso, soprattutto all’interno dello studio di Pomeriggio 5, finché proprio li, arrivarono le repliche da parte dell’ex compagno. In una lettera, inviata proprio a Barbara D’Urso, Francesco Caserta aveva affermato: “non sono scappato da nessuna responsabilità, ho soltanto posto termine ad una relazione…naufragata a causa di un’incompatibilità caratteriale…” sostenendo in fine di avere anche tentato di “ricomporre” la situazione. Paola ha sempre smentito e tra i due non c’è mai stato un punto d’incontro, per cui la showgirl, come ha affermato nello studio di Verissimo, si è occupata del figlio ricoprendo sia la figura materna che quella paterna.

Paola Caruso ci sarà a La Pupa e il Secchione Show 2022?/ Mistero dopo il malore

Michele, la scelta del nome ed il prestigioso istituto, “volevo dare a Michelino qualcosa di più ma…”

Paola Caruso ha scelto di chiamare suo figlio “Michele” in omaggio a suo padre; una scelta che per certi versi potrebbe apparire tradizionalista e forse lo è, ma che è anche dettata dal fatto che suo padre è stato per lei una figura molto importante, Paola infatti è stata

Francesco Caserta, ex fidanzato di Paola Caruso/ L'addio e il figlio mai riconosciuto

adottata lui quando era piccola e per questo oltre all’affetto ed al forte legame, subentra anche un forte senso di gratitudine. Suo figlio è la cosa più importante della sua vita e proprio per questo Paola ha scelto il meglio per lui, iscrivendolo in un prestigioso istituto di Lecce, l’istituto Marcelline; un’ottima scuola apprezzata per anni da personalità importanti; l’idea su cui si fonda l’insegnamento in questa scuola è quella di educare i bambini amandoli e preparandoli ad essere cittadini europei a tutto tondo, questo è il motivo che ha spinto la showgirl a prendere questa decisione nonostante il costo elevato della retta. A Verissimo Paola, ha affermato a proposito del figlio Michele: “Volevo dare a Michelino qualcosa in più ma non sono riuscita”, parole forti, in riferimento all’impossibilità del bambino di avere il supporto e l’amore di una figura paterna, nonostante ciò lei continua a fare il possibile per lui ed a breve la vedremo nel cast de La Pupa e il Secchione Show.

LEGGI ANCHE:

Paride Mazzotta, il fidanzato di Paola Caruso/ Un politico nel cuore dell'ex "Bonas"

© RIPRODUZIONE RISERVATA