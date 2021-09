La strada a spirale su Rete 4/ Il cinema di una volta torna sulla tv rosa di Mediaset

La strada a spirale andràin ondasu Rete 4 nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 settembre, alle ore 15.40. Si tratta di un film drammatico diretto nel 1962 da Robert Mulligan (Prigioniero della paura, Una strada chiamata domani, Il grande cuore di Clara) ed interpretato da Rock Hudson (Il letto racconta, Il gigante, Torna a settembre), Gena Rowlands (Le pagine della nostra vita, Gloria – una notte d’estate, La sera della prima), Burl Ives (La gatta sul tetto che scotta, Il grande Paese, Magia d’estate) e Philip Abbott (Il robot e lo Sputnik, La notte dello scapolo, L’ultimo treno da Vienna). La sceneggiatura del film è tratta dall’omonimo romanzo, scritto da Jan de Hartog, autore olandese che ha realizzato anche il soggetto per la pellicola.

La strada a spirale, la trama del film

Leggiamo la trama de La strada a spirale. Il dottor Anton Drager (Rock Hudson) arriva da Amsterdam sull’isola di Giava, all’epoca colonia olandese. Si trova qui con un contingente di medici per conto del Servizio Sanitario Governativo. Il suo obiettivo però è conoscere il dottor Jansen (Burl Ives), che risiede sull’isola ormai da decenni ed è uno dei massimi esperti di lebbra del mondo. Drager riesce quindi a staccarsi dai suoi impegni nell’ospedale di Batavia e raggiungere Jansen. I due scoprono di essere caratterialmente opposti e nonostante condividano la loro missione e le loro idee scientifiche, fra i due non c’è compatibilità e i litigi sono frequenti. A complicare ulteriormente le cose arriva la fidanzata di Drager, Els (Gena Rowlands).

I due intendono sposarsi e Jansen utilizza questo evento come scusa per mettere da parte Drager e rispedirlo a Batavia. Pur di salvare la carriera del marito Els è disposta a farsi da parte, ma Drager deve decidere fra l’amore e la scienza. Quando opta per la seconda, Jansen decide di riprenderlo, ma nuovi problemi sono all’orizzonte: un nuovo studio di Drager rischia di mandare in frantumi tutto il lavoro di Jansen, che decide di liberarsi, stavolta definitivamente, del giovane medico.

