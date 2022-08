La Strada del Silenzio 2 si farà?/ Niente seconda stagione dalla Grecia, ma gli ascolti…

La Strada del Silenzio 2 si farà?

Giunge al termine questa sera, 3 agosto 2022 su Canale 5, La Strada del Silenzio, la fiction proveniente dalla Grecia girata tra Atene ed Eleusi, Comune dell’Attica Occidentale. Mediaset manda in onda tutti in una volta gli ultimi quattro episodi della serie, portando i telespettatori a porsi la domanda sulla possibilità di un seguito. Ci sarà La Strada del Silenzio 2? La storia ambientata a Vathi, in Attica, continuerà o gli episodi di questa sera metteranno un punto definitivo alla vicenda?

Partiamo col dire che al momento non è prevista una seconda stagione. La serie è andata in onda nel 2021 in Grecia e da allora non sono arrivate notizie su un possibile sequel. A distanza di un anno sembrerebbe, dunque, che non ci sia interesse a proseguire la storia, anche se le cose potrebbero cambiare.

La Strada del Silenzio 2 ci sarà oppure no? Nonostante le recensioni della serie TV siano state positive in Grecia, al momento non c’è notizia di una seconda stagione. La situazione potrebbe però cambiare visto il successo che la serie sta ottenendo anche all’estero. Stuzzicati dai buoni ascolti ottenuti negli altri paesi che hanno acquistato i diritti della serie greca, si potrebbe dunque arrivare alla decisione di dare una seconda stagione alla serie. Certo, per questo tipo di notizia bisognerà comunque attendere un po’. Intanto il pubblico potrà godersi in prima serata il gran finale della prima stagione. Ricordiamo che è possibile vedere La Strada del Silenzio oltre che durante la messa in onda su Canale 5 anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

