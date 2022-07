La strada del silenzio, anticipazioni puntata 27 luglio 2022/ Scontro tra Athena e…

Anticipazioni La strada del silenzio, colpi di scena nella puntata di questa sera: le anticipazioni

Questa sera nuovo appuntamento su Canale 5 in prima serata con La strada del silenzio. Le anticipazioni svelano il titolo del primo episodio è Segreti di famiglia. Dopo aver fatto un appello in televisione perché i bambini vengano liberati, Niketas confida a Manto di averla tradita con Athena. Manto lo caccia di casa, e quando Athena va da lei per un chiarimento, lo scontro tra le due donne ha un esito drammatico. Nasos e la sua squadra pedinano Michalis nella speranza che li conduca al nascondiglio, ma rischiano di farsi scoprire. Thalea trova un articolo sulla morte di un certo Tzimakis e riesce a rintracciare il giornalista che l’ha scritto: secondo lui la vittima lavorava per Spyros, il padre di Thalea.

Chicago Fire 10, anticipazioni puntata 27 luglio 2022/ Cruz diventa papà e...

Nel secondo episodio de La strada del silenzio intitolato Vecchie storie, Vasilis scopre che Athena ha ancora rapporti con l’ex marito, e lo confida a Thalea, rivelandole dettagli della sua famiglia a lei sconosciuti. Thalea viene sollevata dall’incarico di intermediaria e informatrice dallo stesso Nasos. Le prove che ha fornito però, sono fondamentali per collegare il rapimento ad un caso di morte sul lavoro avvenuto alla cava di Spyros. Michalis è sempre più braccato da Nasos e dalla sua squadra: solo e in fuga, si rivolge a colui che forse nessuno avrebbe immaginato potesse essere il mandante del sequestro.

Anticipazioni ultima puntata Harry Wild del 2 agosto 2022/ Harry e Fergus in pericolo

La strada del silenzio, dove siamo rimasti: Orpheus viene interrogato e…

Nel terzo episodio della serie La strada del silenzio in onda questa sera su Canale 5, verrà svelata la vera identità di Iasonas, alias Vasilis: perse i genitori quando era molto piccolo per cause misteriose, fuggì da Vathy e vi tornò 18 anni dopo sotto falso nome. Lì incontra Michalis ed entra in possesso di alcune informazioni sui suoi genitori. Inizia ad indagare su Spyros Karouzos, che sospetta sia stato il vero responsabile della tragedia, e poi ne sposa la figlia entrando così a far parte di quella famiglia.

Harry Wild/ Anticipazioni puntata 26 luglio: Harry, Fergus e Lola intrappolati...

Nello scorso episodio della serie La strada del Silenzio, Orpheus viene interrogato e trattenuto dalla polizia, quando torna a casa riceve numerosi messaggi minatori e Spyros cerca di evitarlo. Perciò una notte decide di fuggire, ma il padre di uno dei bambini rapiti lo riconosce e lo aggredisce. Nasos riceve pressioni dai suoi superiori che lo spingono a tenere lontana Thalea dalle negoziazioni: lei vorrebbe partire e tornare a Salonicco, ma Nasos cerca di convincerla a restare. Al covo dei i rapitori, Savas riesce a rimuovere la grata di un condotto di ventilazione, e Aristea si offre volontaria per tentare di scappare. I rapitori pero’ si accorgono che qualcosa non quadra: durante una colluttazione Savas viene colpito da un colpo d’arma da fuoco. La doppia vita di Athena viene resa pubblica, e allo stesso tempo l’ideatore del rapimento comincia a scoprire le sue carte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA