La strada di casa 2/ Anticipazioni 22 ottobre: Fausto innocente, ma la verità…

ANTICIPAZIONI LA STRADA DI CASA 2 PUNTATA 22 OTTOBRE

Dopo la pausa della scorsa settimana per la partita di calcio della Nazionale Italiana, La strada di casa 2 torna in onda oggi, martedì 22 ottobre, in prima serata su Raiuno. La quinta puntata della fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere è giunta ai capitoli finali, ma i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Del corpo di Irene che, secondo la polizia si sarebbe suicidata gettandosi nel Po, non ci sono tracce così come del piccolo Davide, il figlio che Irene aveva avuto da una storia precedente a Lorenzo e che aveva ritrovato poco prima della sua scomparsa. A tutto ciò, si aggiungono i problemi del consorzio: la presenza di Valerio, infatti, sta diventando sempre più ingombrante, ma a turbare nuovamente la serenità della famiglia Morra è la morte di Mauro che mette nei guai Fausto, l’uomo che lo aveva accolto in casa come se fosse un figlio.

LA STRADA DI CASA 2: LA MORTE DI MAURO

Dopo il momento di passione trascorso con Viola, Mauro viene ritrovato senza vita. Accanto al corpo, in una pozza di sangue, c’è Fausto che, poco prima, ha scoperto che era stato proprio lui l’ultimo ad usare la macchina aziendale che ha poi investito Milena che ha rischiato di morire. Con un oggetto che potrebbe essere l’arma del delitto tra le mani, Fausto viene sorpreso vicino al cadavere di Mauro e tutti gli indizi portano la polizia a credere che sia proprio lui l’assassino. Per il capofamiglia Morra si riaprono le porte del carcere. Sembra l’inizio di un nuovo incubo per Fausto che, tuttavia, viene scagionato dagli esami effettuati dalle autorità giudiziarie. L’autopsia, infatti, svela l’ora della morte di Mauro: il giovane è stato ucciso ad un orario diverso rispetto a quello in cui Fausto lo ha raggiunto a casa sua. L’assassino, così, non è lui: chi ha ucciso, dunque, Mauro? E perché?

LA STRADA DI CASA 2: CHI HA UCCISO MAURO?

Se, da una parte, gli esami effettuati dalle autorità giudiziarie scagionano Mauro, dall’altra mettono nei guai tutti gli altri componenti della famiglia Morra. Inizialmente, le indagini si concentrano con Lorenzo, irreperibile da diverse ore, ma quando il giovane torna in città spiegando di essere stato fuori per cercare la verità sul figlio di Irene, la polizia trova conferme al suo alibi. Restano così indagae Milena, Viola e Gloria. Quest’ultima, alle prese con una malattia che le cancella la memoria, non ricorda i suoi ultimi movimeti mentre le due sorelle sembrano condividere un segreto. Ad uccidere Mauro, dunque, sarà stata una tra Milena e Viola? La verità sembra ancora piuttosto lontana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA