La strada di casa 2/ Anticipazioni 8 ottobre: Milena in fin di vita, Fausto accusa…

Il gran finale de La strada di casa 2 è sempre più vicino, ma i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Numerosi colpi di scena, infatti, regalerà la nuova puntata della fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere in onda oggi, martedì 8 ottobre, in prima serata su Raiuno. Mentre la scomparsa di Irene continua a creare tensioni in Lorenzo che non riesce a darsi pace per aver chiuso gli occhi di fronte al momento che stava vivendo la fidanzata, la famiglia Morra è costretta ad affrontare un nuovo e drammativo evento. Milena, infatti, dopo aver scoperto la verità sull’infezione che ha quasi ucciso il figlio di Valerio, viene ritrovata in fin di vita in campagna dopo essere stata investita da un auto pirata. Le indagini, però, portano a galla una realtà che scatena la rabbia di Fausto.

LA STRADA DI CASA 2: IL TENTATO OMICIDIO DI VALERIO

Lorenzo, sicuro che il figlio di Irene sappia la verità sulla scomparsa della fidanzata, si mette sulle tracce di Davide, scomparso dopo un avvistamento in autogrill. Nonostante le immagini che gli ha mostrato la polizia, infatti, Lorenzo è sicuro che, dietro l’apparente suicidio di Irene, ci sia molto altro. Deciso a scoprire la verità sulla donna che stava per sposare, Lorenzo si mette alla ricerca di quegli indizi che potrebbero aiutarlo a scoprire la verità su Irene. La famiglia Morra, inoltre, si ritrova ad affrontare un momento difficile. Dopo aver scoperto sul cellulare un messaggio di Milena che gli chiede di aspettarla per parlargli, di fronte al sostenuto ritardo della ragazza, Fausto non nasconde la sua preoccupazione e con Gloria lascia la cascina per andare a cercarla. I Morra, così, scoprono il corpo di Milena, in fin di vita dopo essere stata speronata da un’auto pirata.

LA STRADA DI CASA 2: VALERIO ACCUSATO DI TENTATO OMICIDIO?

Milena viene portata in ospedale dove viene operata d’urgenza. Si scopre che sul collo della ragazza ci sono i segni di un’aggressione antecedente all’incidente. L’indizio fa cadere i sospetti di Valerio che, secondo gli inquirenti, avrebbe tentato di uccidere Milena prima strangolandola e poi investendola con l’auto aziendale per impedirle di raccontare quanto scoperto ovvero che le materia importate dalla Repubblica Ceca sono altamente tossiche e che hanno quasi ucciso suo figlio. Le indagini portano così a galla l’indole violenta di Valerio soprattutto quando la moglie viene interrogata dalla polizia e sul suo volto ci sono i segni evidenti delle violenze fisiche che subisce.



