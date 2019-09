La strada di casa 2/ Anticipazioni e cast: Fausto è un assassino? Un corpo esanime…

Martedì 17 settembre, in prima serata su Raiuno, va in onda la prima puntata della seconda stagione de La strada di casa, la fiction che ha per protagonisti principali Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere. Sono passati tre anni dall’arresto di Fausto. Il capofamiglia dei Morra è tornato a casa e nella cascina si respira finalmente un clima sereno. Tutti sono felici per il suo ritorno anche perchè è finalmente arrivato il momento, per Irene e Lorenzo di sposarsi. Nella chiesa è tutto pronto per il grande giorno dei due innamorati anche se gli occhi di tutti si posano su Fausto e su Mauro, suo compagno di cella con cui ha legato al punto da avergli offerto un lavoro in Cascina. Mentre lo sposo e gli invitati sono in chiesa, si verifica un evento imprevisto: la sposa non si presenta all’altare. Cos’è successo? Irene ci ha ripensato e le è accaduto qualcosa?

LA STRADA DI CASA 2 ANTICIPAZIONI: FAUSTO HA UCCISO IRENE?

La vita di Fausto, dopo tre anni di carcere, viene nuovamente sconvolta. Morra, infatti, viene ritrovato dal commissario Leonardi (Roberta Caronia) davanti ad un corpo esanime completamente ricoperto di sangue. Con un passo indietro nel tempo, si torna così a tre mesi prima quando Fausto viene riaccolto a braccia aperte da sua moglie Gloria (Lucrezia Lante Della Rovere) e dai figli Milena (Benedetta Cimatti), Viola (Sabrina Martina), Lorenzo (Eugenio Franceschini) e il piccolo Martino (Marco di Natale). Tutto, dunque, è pronto per il matrimonio di Lorenzo e Irene, ma il giorno delle nozze, la sposa scompare. Fausto, insieme ad Ernesto Baldoni (Sergio Rubini), che per Irene è come un padre, si reca in commissariato dove vengono rassicurati: Irene, probabilmente, è scappata per non sposare Lorenzo. Ernesto, insieme alla sua compagna Veronica (Christiane Filangieri), comincia ad indagare ed entra in possesso di alcuni vetri in frantumi con uno straccio intriso di sangue. Irene è stata uccisa? Nel frattempo, Lorenzo è costretto a buttare a causa di un batterio aggressivo che ha contaminato tutti i fusti di birra del birrificio Morra.

LA STRADA DI CASA 2: IL CAST

Un cast di primo livello per La strada di casa 2. Dopo il grandissimo successo ottenuto con la prima stagione, Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere tornano a vestire i panni di Fausto Morra e di sua moglie Viola. Riconfermati anche Segio Rubini che interpreta Ernesto Baldoni e Christiane Filangieri che veste di panni di Veronica. Completano il cast: Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Sabrina Martina, Marco Di Natale, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia, Massimo

Poggio, Roberto Gudese, Claudia Zanella, Simone Gandolfo, Tatjana Nardone, Giuseppe Spata, Luca Scapparone, Marco Zangardi, Marco Cocci e Giulia Cotugno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA