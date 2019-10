La strada di casa 2 oggi non va in onda/ Appuntamento al 22 ottobre con la morte di..

PERCHÈ LA STRADA DI CASA 2 NON VA IN ONDA?

Martedì 22 ottobre, la fiction di Raiuno “La strada di casa 2” con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere, non va in onda. La famiglia Morra tornerà in onda, in prima serata, martedì 22 ottobre con una nuove e imperdibile puntata. Questa sera, infatti, la fiction che, con la scorsa puntata ha fatto registrare un aumento degli ascolti incollando 4.162.000 spettatori pari al 18.3% di share, lascerà spazio al calcio. Raiuno, infatti, questa sera trasmetterà la partita di calcio tra Liechtenstein e Italia, valida per le qualificazione ad Euro 2020. Nonostante la Nazionale di Roberto Mancini abbia già staccato il pass per Euro 2020, la rete ammiraglia della Rai lascia spazio agli azzurri posticipando l’appuntamento con La strada di casa 2 alla prossima settimana che regalerà nuovi e clamorosi colpi di scena al pubblico. Nella puntata del 22 ottobre, infatti, la famiglia Morra dovrà fare i conti con un nuovo dramma.

LA STRADA DI CASA 2, ANTICIPAZIONI 22 OTTOBRE: LA MORTE DI MAURO

Nella puntata de La strada di casa 2 in onda in prima serata su Raiuno martedì 22 ottobre, la famiglia Morra dovrà fare i conti con la morte di Mauro. Il giovane, compagno di cella di Fausto e che ha trovato lavoro presso la cascina dei Morra, verrà ritrovato senza vita in una pozza di sangue. Sul luogo del delitto, sarà trovato Fausto con le mani insaguinate e un oggetto con cui avrebbe potuto uccidere il ragazzo che aveva anche intrecciato una relazione con Viola oltre ad essere stato visto con l’auto che ha investito Milena riducendola in fin di vita. Per la famiglia Morra ricomincia un incubo: Fausto, infatti, tornerà in carcere, ma fortunatamente, i risultati degli esami effettuati dalle autorità giudiziarie scagioneranno Fausto che tornerà così a casa. Tuttavia, se Fausto risulterà innocente, gli altri componenti della famiglia Morra risulteranno tutti indagati. Chi, dunque, avrà ucciso Mauro? A togliergli la vita sarà stato davvero uno dei figli di Fausto o, addirittura, Gloria che, a causa della malattia, non ricorda tutto cià che fa?

