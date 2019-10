La strada di casa 2, ultima puntata/ Anticipazioni 29 ottobre: la verità di Fausto

ANTICIPAZIONI LA STRADA DI CASA 2: FINALE DI STAGIONE

La strada di casa 2 è giunta al capitolo finale. Martedì 29 ottobre, in prima serata, Raiuno trasmette la sesta ed ultima puntata della fiction interpretata da Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri e Massimo Poggio. Per Fausto e la famiglia Morra è arrivato il momento di scoprire tutta la verità sulla scomparsa di Irene e sulla morte di Mauro. La verità, però, spiazzerà Fausto che si troverà di fronte una realtà che non avrebbe mai immaginato. Il capofamiglia dei Morra scoprirà così tutta la triste verità sulla propria famiglia mentre una nuova minaccia rischia di rovinare ancora una volta l’apparente serenità dei Morra. Cosa accadrà, dunque, nell’attesissima, ultima puntata? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

GLORIA HA UCCISO MAURO?

La morte di Mauro, ucciso in circostanze misteriose, continua ad essere al centro delle indagini della polizia, convinta che il colpevole sia un membro della famiglia Morra. I risultati degli esami hanno scagionato Fausto che, nell’ora in cui Mauro è morto, si trovava in un posto diverso. La polizia, però, è convinta che il colpevole sia una delle donne della famiglia Morra dal momento che Lorenzo ha un alibi. Dopo aver ascoltato sia Milena che Viola, gli inquirenti sono convinti di dover indagare su Gloria il cui atteggiamento è alquanto sospettoso. Milena, dopo aver trovato la madre con le mani sporche di sangue, mantiene il segreto insieme a Viola e a Fausto. Su Gloria, però, la polizia continua ad indagare convinta che sia proprio lei l’assassina.

LA STRADA DI CASA 2: GLORIA ARRESTATA?

Nell’ultima puntata de La strada di casa 2, il commissario Leonardi ritiene di aver incastrato Gloria che considera l’assassino di Mauro. La donna, dopo aver temuto di essere malata, scopre di non avere l’Alzheimer. Nonostante tutto, però, Gloria non ricorda assolutamente nulla di quello che ha fatto nelle ore in cui Mauro veniva ucciso dando così un ulteriore indizio alla polizia della sua colpevolezza. Martino, nella speranza di salvare la madre, mostra alla polizia una foto scattata proprio quel giorno non immaginando, però, di fornire, in realtà, nuovi indizi che sembrano provare la colpevolezza della donna. Fausto, nel frattempo, insieme alle figlie, riascolta i ricordi di Gloria attraverso il registratore e scopre tutta la verità sull’omicidio.

UN FINALE MOZZAFIATO PER LA STRADA DI CASA

Fausto e Lorenzo, nel frattempo, continuano ad indagare anche sulla truffa del birrificio convinti che ci sia una talpa che voglia distruggerli. Le analisi fatte al laboratorio e quelle effettuate dalla Asl dove lavora Ernesto, infatti, non sono uguali. Mentre ascolta i ricordi di Gloria per capire chi sia stato ad uccidere Mauro, Fausto scopre anche la verità sul birrificio. Con Ernesto, così, parte per Praga deciso a portare a galla la verità e a riprendersi quello che è sempre stato della sua famiglia. Il viaggio, però, non andrà per il verso giusto. Qualcosa di tragico accadrà: sulla famiglia Morra, infatti, si abbatterà una nuova tragedia regalando ai fans della fiction di Raiuno un finale ricco di colpi di scena.



