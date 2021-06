La Strana Vita dei Miei Vicini/ Su Rai 2 il film con Ashley Bell (oggi, 4 giugno 2021

La Strana Vita dei Miei Vicini vain onda su Rai 2 oggi, venerdì 4 giugno, a partire dalle ore 15.40. Si tratta di un thriller psicologico diretto dal duo di registi statunitensi Devon Downs e Kenny Gage, con Ashley Bell e Adam Mayfield nel cast come protagonisti principali. Insieme ai due attori, anche Gates McFadden e Tom Amandes nel ruolo di antagonista. Nonostante si tratti di un film per la televisione sta bene in piedi ed è diretto con intelligenza da un regista che si è arrangiato con quello che aveva a disposizione. Alla fine ne esce un prodotto commerciale interessante che risulta perfetto per un pomeriggio di fine primavera.

La Strana Vita dei Miei Vicini, la trama del film

Il film La Strana Vita dei Miei Vicini ruota intorno alle vicende di Chloe e Michael Anderson, coppia di sposi trasferita da pochi giorni in un tranquillo quartiere nei sobborghi di una grande città statunitense. I due rappresentano la classica coppia di classe media, intenzionata a trascorrere una vita serena in un quartiere poco frequentato.

Nonostante la patina di famiglia tutti lustrini, Chloe però nasconde un imbarazzante segreto: la donna ha dei problemi mentali e tendenze depressive, aggravate dal fatto che il marito trascorre moltissimo tempo a lavoro lontano da casa e sembra occuparsi ben poco delle condizioni della moglie. Le cose cambiano quando la donna scopre che il loro nuovo vicino di casa, Gerald Dixon, è uno psicanalista ormai in pensione. Vedendo le condizioni precarie di Chloea, Gerald la convince ad andare in analisi da lui presso la sua abitazione. Da questo momento in poi Chloe si convincerà di essere finita coinvolta in una situazione pericolosa che può mettere a repentaglio la sua vita e quella del marito Michael.

