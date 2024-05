LA STRANEZZA, RAI 1/ Curiosità, trama e cast del film su Pirandello in diretta streaming su Raiplay

La stranezza, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Andiamo a vedere le curiosità della commedia La stranezza, in onda oggi su Rai 1 e in diretta streaming video su Raiplay. Il film è anche disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video, in abbonamento.

Un film in costume che vede Luigi Pirandello incontrare due teatranti non molto esperti, ma ugualmente impegnati nel mettere in scena un suo scritto, con un’impronta chiaramente ironica, e può essere considerato una commedia leggera, nonostante tratti temi molto seri e scottanti.

È stato proiettato per la prima il 20 ottobre del 2022 in occasione della Festa del Cinema di Roma, nella categoria fuori concorso Grand Public. Nelle sale cinematografiche, è stato distribuito dalla Medusa Film dal 27 Ottobre dello stesso anno, mentre è sbarcato nel mercato dello streaming dal 9 febbraio 2023. Gli incassi già della prima settimana sono stati ottimi facendolo risultare uno dei film italiani più brillanti in proiezione. Ha incassato infatti nei primi giorni oltre un milione di euro, superando i 4 milioni nel mese di novembre. Ha incassato in Italia 5,5 milioni di euro, a fronte di una spesa di

10 milioni per la sua realizzazione.

La stranezza, diretto da Roberto Andò

Mercoledì 1 maggio 2024, in prima serata su Rai 1, ore 21,20, verrà trasmesso il film La stranezza. Si tratta di un titolo italiano di genere commedia, drammatico e storico, tratto da una sceneggiatura di Massimo Gaudioso e Ugo Chiti. La distribuzione è stata curata da Medusa Film, con fotografia di Maurizio Calvesi, montaggio di Esmeralda Calabria e musiche di Michele Braga e Emanuele Bossi. Alla regia ecco Roberto Andò, vincitore di due David di Donatello per la miglior sceneggiatura grazie a Viva la libertà e proprio per La stranezza.

Il ruolo di protagonista del film La stranezza viene attribuito al partenopeo Toni Servillo, che vanta ben quattro David per Le conseguenze dell’amore, La ragazza del lago, Il divo e La grande bellezza. Al suo fianco ecco il duo comico siciliano formato da Ficarra e Picone, diventato famoso grazie a Zelig e Striscia la notizia e capace di far segnare numeri notevoli anche al cinema. Il parterre viene completato da Renato Carpentieri, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Rosario Lisma e Galatea Ranzi.

La trama del film La stranezza: la genesi romanzata di Sei personaggi in cerca d’autore

La stranezza è ambientato nel 1920, quando lo scrittore e drammaturgo Luigi Pirandello fa ritorno nella sua Sicilia per festeggiare il compleanno del suo amico Giovanni Verga. Quando giunge al paese, scopre che la sua anziana balia è morta e in suo onore decide di organizzare un ricco funerale. Incarica per l’organizzazione dell’evento due singolari becchini, ovvero Sebastiano Valle e Onofrio Principato.

I due non riconoscono Pirandello e inconsapevolmente gli confessano che si sono messi ad allestire uno spettacolo del celebre poeta senza sapere cosa stessero facendo. Nel frattempo, Pirandello è alle prese una forte crisi ispiratrice ed è preoccupato per la pazzia della moglie. I due becchini devono invece vedersela con le loro vite infelici. Onofrio vive un matrimonio nel quale non è più felice con la figlia del suo datore di lavoro, mentre Bastiano che non si è mai sposato e ha sviluppato l’ossessione di controllare la vita della sorella e non farle conoscere nessun uomo.

Dopo molti problemi e drammi, lo spettacolo della compagnia Filodrammatica Siciliana Principato e Vella va in scena. Pirandello assiste alla prima serata che ha moltissimi problemi fin dalla prima riproduzione, ma dopo numerose peripezie tutto sembra andare per il verso giusto.











