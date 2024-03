La Talpa 2024, chi sono i possibili conduttori/ Da Enrico Papi a Signorini: tutti i papabili nomi

La Talpa, possibili conduttori: Papi, Signorini e Toffanin

La Talpa potrebbe tornare nella primavera del 2024, il programma cult anni 2000 è uno degli show in assoluto più richiesti dal pubblico. Il suo ritorno è ormai quasi certo, ma ci sono diverse indiscrezioni su chi possano essere i possibili conduttori del format.

Signorini stuzzica Beatrice Luzzi, l'incontro con i parenti di Giuseppe/ Lei stizzita: la reazione in diretta

Nel corso dei mesi sono diversi i nomi papabili emersi con delle indiscrezioni: primo fra tutti Enrico Papi. A lanciare lo scoop ci ha pensato il settimanale Vero, secondo cui l’ex opinionista dell‘Isola dei Famosi sarebbe stato scelto per questa nuova esperienza. Ovviamente, non ci sono ancora conferme si tratta solo di rumor non ufficiali. Nelle ultime settimane è stato fatto anche il nome di Alfonso Signorini, prossimo a terminare il suo Grande Fratello e Silvia Toffanin conduttrice molto amata dal pubblico Mediaset.

Stefano Bettarini: "Ho rinviato a giudizio Alfonso Signorini"/ "Al Grande Fratello lesa la mia immagine"

Paola Perego e Simona Ventura alla conduzione de La Talpa?

Paola Perego, secondo le indiscrezioni, potrebbe tornare a condurre il reality show. Perego, infatti, ha condotto il format dal 2004 al 2008 e per ben tre edizioni consecutive. A dare la conferma di questa possibilità ci ha pensato lo stesso volto televisivo.

“Sì, tornerei a condurre La Talpa, magari con Simona Ventura, saremmo una coppia esplosiva in un reality” ha dichiarato Perego. Nella lista dei toto-nomi alla conduzione del programma, dunque, si aggiunge anche Simona Ventura tirata in ballo proprio dalla sua collega. Le scorse settimane è emerso qualche rumor secondo cui Mediaset avrebbe messo gli occhi su Vladimir Luxuria, che sarà, però, impegnata con la conduzione dell’Isola dei Famosi. L’ex opinionista, infatti, prenderà il timone del reality che, per diverse edizioni, è stato nelle mani di Ilary Blasi. Dunque, impossibile sia Luxuria la candidata per presentare lo show.

Signorini e Rosy Chin, spunta il retroscena dal passato: "Le scroccavo le cene"/ "Andavo al suo ristorante…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA