La Talpa 2024 quando inizia: novità e concorrenti/ Paola Perego conduttrice? “Pronta in qualsiasi momento”

La Talpa 2024 quando torna in onda? Svelata una clamorosa novità: non ci sarà lo studio

Dopo anni di rinvii e slittamenti Mediaset sembra intenzionata davvero a riportare in onda La Talpa con una nuova edizione ed adesso ad anticipare che La Talpa 2024 si farà è il sempre attento sito di DavideMaggio.it. Il portale in questione ha rivelato anche delle clamorose novità che forse non faranno piacere a tutti quei telespettatori che si aspettavano un ritorno in grande stile. Infatti per moderare i costi, la nuova edizione del reality non si svolgerà in un studio e c’è di più non è detto che si svolgerà interamente in Italia.

Nel dettaglio, infatti, il sito anticipa: “La Talpa 2024 non avrà lo studio. Non solo, per la prima volta si potrebbe girare interamente in Italia. Al momento c’è in ballo, però, anche un’altra location europea.” E poi ancora ha svelato la probabile data d’inizio de La Talpa 2024: “Il progetto vedrà la luce su Canale 5. Le puntate previste al momento sono 6, in onda, nelle intenzioni, tra ottobre e novembre 2024. Nessuna decisione sulla conduzione è stata presa finora.”

Paola Perego condurrà La Talpa 2024? “Pronta in qualsiasi momento”

Il principale nodo da sciogliere, adesso però, e scegliere chi condurrà La Talpa 2024. Il nome in lizza per la conduzione resta quello di Paola Perego, sempre il sito sopramenzionato di DavideMaggio.it si è chiesto: “Nessuna decisione sulla conduzione è stata presa finora. Ci si chiede perché l’erede di Paola Perego non sia proprio Paola Perego. La conduttrice potrebbe garantire continuità tra le due versioni del programma, evitando di disorientare troppo i telespettatori affezionati.”

E poi ancora si legge: “Quello tra Talpa e Perego è stato un binomio fortunato che ha permesso al programma di sfiorare i 7 milioni di spettatori (finale prima stagione), grazie a una “connotazione più larga”, e alla conduttrice di toccare il picco più alto della sua carriera in termini di ascolti e consensi della critica. Inoltre, a Mediaset non si vedono chissà quali alternative disponibili ma qualcuno scalpita…” E del resto anche la stessa Paola Perego non ha mai nascosto di essere molto legata al reality: “Sarei pronta a rifare La Talpa anche in questo momento. E lo sarebbe anche la mia inviata, Paola Barale.”

