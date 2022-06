La Talpa e l’Isola dei famosi insieme in tv nel 2023?/ Novità in primavera su Canale5

Isola dei Famosi: contratto fino al 2023

La sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi si concluderò lunedì prossimo 27 giugno. Come rivela TvBlog, esiste un contratto con Mediaset fino al 2023 per la messa in onda del programma condotto Ilary Blasi. L’Isola, quindi, dovrebbe, tornare la prossima primavera, dopo la fine del Grande Fratello Vip 7, come successo per le ultime due edizioni. Ma non è tutto. Sembra che l’anno prossimo tornerà uno storico reality: La Talpa. Nel 2008, 14 anni fa, l’ultima edizione condotta da Paola Perrego: la talpa era Franco Trentalance, ma vinse Karina Cascella. Si trattava della terza edizione, la seconda andata in onda su Italia 1, dopo il trasferimento da Rai 2 che trasmise il reality show nel 2004. A luglio 2021, in occasione dei Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato l’acquisto dei diritti de La Talpa: “Il format è stato acquisito da un grande player internazionale, ma noi siamo stati più veloci: i diritti sono nostri per sei anni”.

Isola dei Famosi e La Talpa in onda in primavera 2023?

Adesso sembra arrivato il momento di rimettere in onda il reality show. Secondo quando appreso da Tv Blog, la Talpa tornerebbe in onda nella primavera 2023 di Canale 5. La novità è che l’Isola dei famosi e La Talpa potrebbero andare in onda nello stesso periodo, la prima per esempio di lunedì e la seconda di giovedì o di venerdì (al posto della seconda puntata settimanale dell’Isola). La prossima stagione tv di Canale 5 si prospetta ricca di reality show, cavallo di battaglia della rete ammiraglia Mediaset. A settembre, precisamente lunedì 19 settembre, partirà la settima edizione del Grande Fratello Vip diretto e condotto da Alfonso Signorini. Mentre in primavera potrebbe essere confermata la messa in onda contemporanea dell’Isola dei famosi e de La Talpa.

