La Talpa non andrà in onda, cancellato dal palinsesto/ “Calo di pubblicità”

La Talpa è stato cancellato dal palinsesto: ecco i presunti motivi

Il ritorno de La Talpa è molto atteso dal pubblico; il reality show che avrebbe dovuto essere guidato da Maria De Filippi è stato cancellato dal palinsesto Mediaset. Il programma non andrà, dunque, più in onda per decisione di Pier Silvio Berlusconi, ma perché prendere questa decisione su uno show tanto atteso?

A rivelare le possibili ragioni che hanno portato il leader di Mediaset alla cancellazione de La Talpa, ci ha pensato Dagospia. Secondo il portale: “Pier Silvio ha ridotto l’intrattenimento a causa del calo della pubblicità”. Dunque, tutto si riconduce a un problema pratico ed economico che non rientra evidentemente negli interessi dell’emittente. Il pubblico non ha preso bene questa notizia, considerando che in molti attendevano il ritorno del reality show. Al momento, non è ancora arrivato un comunicato ufficiale che annunci la decisione.

La Talpa slitta alla prossima stagione? Le parole di Pier Silvio

La Talpa, come rivelano le ultime indiscrezioni, è stato cancellato dal palinsesto Mediaset ma in molti si chiedono se il reality show tornerà nei prossimi anni. A dare qualche indicazione è lo stesso Pier Silvio che, in un’intervista di qualche giorno fa ripresa da FanPage, svela il possibile destino del programma.

Il leader Mediaset dichiara: “La Talpa slitterà probabilmente nella prossima stagione, sempre curato da Fascino e Maria De Filippi. Non vogliamo caricare troppo di reality i palinsesti, ne abbiamo molti all’attivo e dopo il Grande Fratello, che speriamo duri più a lungo possibile, rivedremo L’Isola dei Famosi in primavera in quella che è la solita staffetta”. Quindi, confermati sulle reti Mediaset sono, invece, i reality de L’isola dei famosi e il Grande Fratello vip”.

