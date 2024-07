Nicola Ventola si ritira dai concorrenti de La Talpa: cast a rischio con altri 3-4 in bilico

C’è grande attesa per il ritorno in onda de La Talpa dopo ben 16 anni d’assenza. Nei giorni scorsi è stato annunciato che la conduttrice sarà Diletta Leotta, al posto di Ilary Blasi che ha rifiutato. Sono stati annunciati anche tutti i concorrenti de La Talpa: la conduttrice e veejay Lucilla Agosti, l’ex Iena Marco Berry, l’ex maestra di ballo di Amici, Veronica Peparini, l’ex velina bionda e ora opinionista fissa di Pomeriggio 5, Ludovica Frasca e l’ex Madre Natura Orian Ichaki. A loro si aggiungono l’ex schermitrice Elisa Di Francisca (che ha partecipato già a Ballando con le Stelle e che in queste ore è al centro delle polemiche per le sue frasi nei confronti della nuotatrice olimpica Benedetta Pilato); l’ex pilota Marco Melandri, Andreas Muller (vincitore di Amici di Maria De Filippi); Gilles Rocca, il modello Alessandro Egger (entrambi ex concorrenti di Ballando con le stelle), la cantante e showgirl Jo Squillo e Marina La Rosa (entrambe ex concorrenti del Grande Fratello 2024).

Ebbene, adesso sul reality di Canale5 sembra che si sia abbattuta una nuova tegola che rischia di far saltare tutto. La Talpa perde concorrenti ed a trattative finite alcuni personaggi del cast hanno deciso, o stanno decidendo, di dare forfait. A darne notizia è il sito di DavideMaggio.it che sottolinea come l’ex calciatore Nicola Ventola, primo nome annunciato, ha deciso di ritirarsi. E l’ex calciatore non è l’unico concorrente che ci ha ripensato, anche altri 3 o 4 personaggi sarebbero in bilico. DavideMaggio.it non ha fornito gli altri nomi ma è certo che tutto questo è un bel problema per La Talpa che rischia seriamente di non vedere la luce. Durante la conferenza stampa dei palinsesti Mediaset, inoltre, Pier Silvio Berlusconi non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per la nuova edizione del reality ricca di novità e soprese: “Faremo ‘La Talpa‘ ma dimenticate quella che avete sempre visto. Sarà molto innovativa e sperimentale, andrà in onda prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5. La finale andrà in onda prima su Canale 5 e poi su Infinity. Per quanto riguarda la conduzione sarà Diletta Leotta e siamo convinti della nostra scelta”.

Perché Nicola Ventola ha scelto di ritirarsi da La Talpa? “Impegnato con un nuovo format web”

Problemi per Diletta Leotta dunque, il cast de La Talpa perde concorrenti. Perché Nicola Ventola si è ritirato da La Talpa? La motivazione l’ha data sempre DavideMaggio.it: “Il bomber ha appena lanciato sul web Viva El Futbol, il format calcistico che lo vede protagonista assieme a Lele Adani e Antonio Cassano che, nella intenzioni” – si legge su DM – “Proprio i compagni sarebbero stati scettici sulla partecipazione al reality nei giorni in cui la nuova avventura di commento calcistico è chiamata a prender forma. Fremantle era comunque disposta a garantire, durante il periodo di set de La Talpa, previsto a fine agosto, il collegamento di Ventola con Cassano e Adani”. Insomma, sarebbe troppo impegnato con ‘Viva el Futbol‘ e, anche se Fremantle gli ha garantito di poter restare in contatto con Lele Adani e Antonio Cassano (colleghi nel nuovo progetto), pare che lui non se la sia sentita. Sedici anni di tira e molla, annunci e poi disdette, e quando finalmente La Talpa è stata riconfermata, anche questa volta qualcosa sta andando storto e si fa sempre più probabile l’ipotesi di un rinvio de La Talpa. Perdere tre/quattro concorrenti a meno di un mese dall’inizio delle registrazioni è un bel danno. E rischia di fare la la fine di altri reality Mediaset come La Tribù – Missione India che dopo essere stato annunciato non è stato mai realizzato.