La Talpa torna in onda nel 2024 e il Grande Fratello si ferma/ “Stop per un anno”: l’indiscrezione bomba

La Talpa in onda a settembre 2024 e il Grande Fratello si ferma per un anno: l’indiscrezione

Il Grande Fratello 2023 si avvia ormai alla sua conclusione. Questa nuova e lunga edizione si concluderà ad aprile e, a quanto pare, il reality non farà poi il suo ritorno a settembre. Il Grande Fratello di Alfonso Signorini è infatti destinato a fermarsi, almeno per un anno. È questa l’indiscrezione che arriva da Gabriele Parpiglia a Casa SDL. Il giornalista e autore televisivo ha infatti annunciato il ritorno de La Talpa nl 2024, reality che andrà in onda a settembre 2024, mettendo il Grande Fratello in stand by per un anno.

“La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor adesso. Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il Grande Fratello“, sono state le partole di Parpiglia, come riporta Biccy. Un ritorno, quello de La Talpa, del quale si vociferava comunque da mesi.

Maria De Filippi coinvolta nel progetto La Talpa? Le parole della conduttrice

Nel 2022 Mediaset ha acquistato i diritti de La Talpa e proprio in quei mesi si è parlato di un possibile coinvolgimento di Maria De Filippi. In un0intervista al settimanale Oggi, la conduttrice aveva però dichiarato: “Cosa c’è di vero nelle notizie che circolano? La mia società non ha comprato i diritti della trasmissione, ma è stata Mediaset a farlo. Semplicemente Pier Silvio Berlusconi mi ha contattata per delle idee su come rinfrescare il format. Ma in merito a questo devo sottolineare che è tutto in una fase iniziale“. Su La Talpa e il suo possibile ritorno in Tv si è poi esposto anche Piersilvio Berlusconi, dichiarando: “La Talpa è al momento ancora troppo costoso per Italia 1, ma rivedendo il progetto forse può entrare a Canale 5, io ci credo.” Ora il ritorno appare non solo confermato, ma anche imminente. La Talpa, a quanto pare, sostituirà il Grande Fratello.

